El jugador que pudo ser de Real España y ahora es cantante en una Nueva York que combate el coronavirus

Son días atípicos en Nueva York, el lugar que lo recibió hace tres años que decidió colgar las botas antes de lo esperado. Eliud Membreño, ahora de 36 años, decidió buscar otro camino pese a que su talento con el balón era prometedor.

La actualidad de la 'Gran Manzana' no es la misma para él ni para nadie. El coronavirus Covid-19 ha tocado las fibras sensibles de la ciudad, una que le ha permitido trabajar como cualquier latino para apoyar a su familia y entregarse a la música, su otra gran pasión.

"Me dedico a trabajar de chofer en una compañía, haciendo 'deliverys' (entregas a domicilio), y los fines de semana jugando fútbol que es mi segundo trabajo todavía", cuenta el ex Victoria e Hispano de Comayagua.

Explica que "estoy manejando un camión para una tienda de frutas y vegetales, llevándole 'deliverys' a supermercados y bodegas de Nueva York...". ¿Y qué de los micrófonos y escenarios?

"La música es y seguirá siendo mi pasatiempo favorito, sigo haciendo música y trabajando en este ambiente... La verdad ya tengo seguidores y hacer música me hace feliz porque sé que la gente ha creído en mi y se merece mucha música buena", expresa con entusiasmo pese a los momentos de dificultad que se viven en el país estadounidense.

A quienes no entendieron su repentino adió de las canchas, Membreño les cuenta que sí "fue una pena haberme retirado a mis 28 años, tenía todas las ganas del mundo de seguir luchando en el fútbol hondureño, un fútbol difícil". Acepta que "no era el momento" pero lo hecho, hecho está.

Hispano fue el equipo que lo dio a concoer en Liga Nacional. Sus buenas presentaciones lo llevaron a estar en el radar de Real España aunque finalmente pasó a Victoria, club con el cual jugó una final de Liga.

La cuarentena que vive el estado le ha llevado a seguir puliendo sus dones como cantante: "En este encierro he aprovechado para seguir mis clases de música, dominamos un poco más la guitarra y las notas, sigo haciendo música (de todos géneros)".

Antes de ahondar en torno a los momentos de incertidumbre y alarma que vive la ciudad que nunca duerme, el ex futbolista menciona que "contando Semana Santa, estoy llegando a tres años de que no regreso al país, estoy en trámites de los papeles de mi familia, de mi esposa e hijos...".

"Salir hace más lento el trámite", cuenta como la razón por la que no ha vuelto, pues también eso "de ir una o dos semanas se me hace difícil porque mis hijos y esposa no quieren que me regrese. Espero regresar lo más pronto posible", advierte.

ELIUD MEMBREÑO SOBRE EL CORONAVIRUS

"Aquí se puso muy difícil desde que apareció este virus y cada día está más duro; estamos confiados en Dios que esto pasará pronto y volverá a la normalidad... Estamos encerrados en casa, tratando de cuidar a nuestras familias y a las demás personas", manifiesta en torno a la crisis sanitaria.

Este problema mundial convertido en pandemia lo ha cambiado todo, según cuenta Eliud Membreño: "La ciudad ha cerrado muchos lugares donde se aglomera gente. Estamos en una ciudad a la que se viene a trabajar y es difícil para muchas personas, quienes siguen su rutina normal y se han visto afectadas por este virus".

Cuenta que "mi familia aquí en Estados Unidos está bien, hemos tomado todas las medidas necesarias... Igual en Honduras, se han quedado en casa, hasta ahorita no ha habido una noticia mala", dice con alivio.

En invierno que el clima dificulta sus labores como repartidos de frutas yverduras en tiendas, Eliud Membreño se dedica a hacer cerámica.

HAY PÁNICO...

Eliud Membreño explica que "el pánico siempre ha estado, desde el momento que uno sale de su casa está expuesto a contagiarse", motivo por el cual lo evita lo más posible.

"Tomo las medidas necesarias al momento de salir al supermercado o a hacer las compras, pero uno sale con el miedo de ser contagiado", reconoce. A su vez indica que "con la familia siempre estamos en comunicación, muy constante...".

En las ligas burocráticas de Nueva York sigue mostrando su talento. Varios ex Liga Nacional como Mario Gómez, Saúl Martínez, Marvin Chávez, Tyson Núñez y Mario Chávez en esta foto que se tomó Eliud antes de un partido.

"Las videollamadas siempre están al día, mi esposa y mis hijos están pendientes de mi y yo de ellos, de mis hermanos y familia en general". Tal como lo hace él en Nueva York, en Comayagua los suyos resisten en el encierro.

"Estamos encerrados hace mucho, desde que empezó esto, viendo por momentos las noticias, cómo va la ciudad y los casos, esperando que se solucione lo más pronto posible para regresar a la rutina normal".