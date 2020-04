Defensor del Vida, Mathías Techera: "Me encanta La Ceiba, voy a volver"

El defensor del Vida, Mathías Techera, brindó reacciones a DIEZ desde Uruguay después de cuatro días de haber realizado el viaje huyendo de La Ceiba, Atlántida en medio de la pandemia por coronavirus.

Techera junto al cuerpo técnico cocotero comandado por Fernando Araújo, llevaban cerca de cuatro semanas en la residencia del hotel donde están hospedados.

Sin embargo, con el paso de los días la situación se estaba volviendo complicada, poco espacio para hacer despensa, ausencia de su familia (pese a estar con su madre) y el hecho de comenzar a estirar la cartera por falta de pago del conjunto cocotero.

Lo cierto es que la falta de actividad ha calado duramente a los equipos de la Liga Nacional, en especial a aquellos denominados "chicos".

Te puede interesar: Ramiro Martínez y cuerpo técnico del Vida viajan a Uruguay

El propio Techera manifestó que "me fui porque estaba usando de mis ahorros y el club tiene pendiente unos meses y recibía ayuda de gente cercana pero no se puede estar así".

Y agregó: "Se dio la posibilidad de volver a mi país en un vuelo y decidí volver con mi mamá y estar tranquilo en mi casa con mi gente, me costó mucho la decisión, yo ahí me siento cómodo, me encanta La Ceiba, y cómo me trata la gente, pero pensé en la salud también y elegí venirme, esperar que pase todo y volver cuando reanude la liga".

Mathías Techera logró viajar junto a su madre el pasado 8 de abril compartiendo un vuelo junto a Ramiro Martínez (DT de Real España), y el cuerpo de entrenadores del conjunto cocotero.

Entre voces se había rumoreado que Techera habría decidido no regresar por la incumplimiento de contrato, sin embargo, esta información ha sido desmentida por el propio futbolista.

"Yo tenía el pasaje de vuelta que me lo había pagado el club para el 31 de mayo, usaré ese para volver cuando se reanude todo. Voy a volver", soltó.

Ver: El exfutbolista de la Liga Nacional que se abre paso en el mundo de la música

En lo demás, manifestó que "Llegamos bien de salud nada extraño. Acá me encontré con el país muy tranquilo la gente respeta mucho y no sale lo toman muy en serio y se cuidan" mientras cumple con los 15 días obligatorio de aislamiento.

Finalmente, aclaró que en la parte salarial llegó a un acuerdo de pago con el equipo.

"Un día antes de venir, solo pedí que me dieran un permiso para no tener problemas. Me dijeron que si tenía la oportunidad de venirme que lo haga y que se iban hacer cargo de enviar el dinero que está pendiente", cerró.