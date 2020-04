Un estudio revela el fármaco que podría curar el coronavirus tras prueba con 53 pacientes

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 114.539 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este lunes.

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1.853.300 casos de contagio en 193 países o territorios.

La cifra de casos diagnosticados positivos de coronavirus sólo refleja, sin embargo, una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 395.000 personas se curaron de la enfermedad.

Ante esto, los expertos no se detienen en encontrar una cura para frenar el coronavirus en el mundo.

Existen fármacos paliativos, pero no curativos y no en todos los casos funcionan y consiguen salvar a pacientes. Pese a esto, en las últimas horas se ha hablado de un medicamento que podría curar el coronavirus y se trata del Remdesivir.

¿Qué es el Remdesivir?

Se trata de un medicamento desarrollado por la farmacéutica Gilead, que en un principio funcionaría para el tratamiento del ébola, y que desde el origen de la pandemia del COVID-19 fue una de las opciones para tratar a los pacientes más graves, aquellos que se encuentran en la UCI.



El coronavirus sigue dejando muchos contagios y muertes en el mundo, pero también miles de personas recuperadas.

Hay que mencionar que fue un estudio publicado en la revista médica 'The New England Journal of Medicine', quien reveló el fármaco que podría curar el COVID-19.

El medicamento ha sido puesto a prueba en 53 pacientes dejando muy buenos resultados. En España, uno de los países más afectados, ya se están realizando ensayos, pero de momento no se publica nada.

Así funciona el medicamento

¿Cómo funciona? Este medicamento se administró por vía intravenosa durante 10 días a pacientes con coronavirus. La primera dosis fue de 200 miligramos, mientras que las nueve siguientes contenían 100 miligramos.

Entre los 53 pacientes que se sometieron al ensayo, 30 de ellos necesitaron de un respirador. Después otro 8% de ellos tuvieron que ayudarse de una administración de oxigenación por membrana extracorpórea -técnica usada para pacientes casi terminales como soporte vital-. En el caso del resto de pacientes, todos saturaban por debajo del 94%.

El 68% de los pacientes mejoraron una vez administrado el medicamento. Pero también se dieron muertes, pues no se trata de un fármaco 100% efectivo al coronavirus.

Uno de los puntos negativos es que este medicamento no es barato y es muy complicado de producir, según el estudio de la revista The New England Journal of Medicine.