Marvin Bernárdez: "He estado sobreviviendo con la ayuda de mis representantes"

La pandemia de Covid-19 rompió barreras trastocando la economía mundial en donde se llevó de encuentro uno de los deportes más amados por los fanáticos como es el fútbol.

Muchos de los autores o grandes estrellas de esta disciplina han tenido que sacrificar sus tremendos sueldos para contribuir durante la crisis, sin embargo, otros de menor escala lo han resentido.

El futbolista del Vida, Marvin Bernárdez, es un ejemplo de ellos, al igual que cientos de jugadores que milita en la fútbol hondureño.

En su ejemplo ya han pasado un mes sin tener acción sobre el terreno de juego, sumado a dos meses sin recibir un salario para llevar comida a sus jugadores.

Es evidente que "claramente se extraña bastante el fútbol, pero esta es la situación en la que estamos, tenemos que afrontarla para que cuando llegue, estemos todos completos"

Pero la realidad es que en el último mes ha tenido que afrontar una situación compleja junto a su familia sobreviviendo gracias a la ayuda que recibe.

Te puede interesar: Médicos protestan en Honduras por falta de equipo de bioseguridad

"Hermano, ha sido difícil porque ya son dos meses sin salario, ahora he tocado de mis ahorros, pero gracias a la ayuda de mis representantes (Álvaro Izquierdo) junto a otras dos personas cercanas a mí me han ayudado bastante, me han comprado provisiones y he estado sobreviviendo con eso. No me puedo quejar de ellos, han sido atentos conmigo llamándome", dijo Marvin Bernárdez.

El Vida no es el único equipo víctima de la crisis, otros clubes como Real Sociedad, Honduras Progreso o Platense han sido calados con la misma situación; otros como Real España y Marathón han declarado que no tiene para sobrevivir otros 30 días más, pese a sus reservas.

Ante este duro panorama Bernárdez considera que "le han dado mucha larga al asunto, no es por ser pesimista, pero a estas alturas no creo que arranquemos el 16 de mayo, quizá allá en junio, pero es cuando te preparas para el próximo torneo, no se puede esperar más. Mi inclinación sería que se anule".

Entrega de alimentos

La Asociación de Futbolistas de Honduras estaría entregando alimentos para aquellos jugadores de la entidad cocotera que han sido sacudidos por la crisis.

Los beneficiados serán aquellos que atraviesen una situación más compleja que el resto.

"La asociación de futbolistas mandó a decir que a aquellos jugadores que estuviesen más fregados, recibirían ayuda. Ellos se están acercando a los jugadores", cerró la "Flecha".