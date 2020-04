El increíble video de Mike Tyson luego fumar veneno de sapo: "Me llevó a un lugar donde no había estado"

Mike Tyson reveló hace unos días a la revista GQ la vez que fumó veneno de sapo y como eso le cambió la vida porque era un adicto a las drogas y el alcohol.

Te puede interesar: Ganó 20 mil dólares en seis horas: La nueva vida de Mike Tyson fuera del ring



Este lunes se ha revelado un video de la reacción después de haber fumado la sustancia que despide el anfibio. Todo esto fue aprobado por el doctor Gerry.



Gerardo Sandoval (Gerry) contó que para sacar el veneno no es necesario matar al sapo y agregó que la manera de consumirlo es fumándolo ya que bebido o inyectado puede causar graves problemas en el cuerpo.





El doctor reveló que Mike le dijo "Quiero probarlo" en plena entrevista, el boxeador decidió experimentar la droga y volvió 30 minutos después para contar sus sensaciones.

LEER MÁS: Mike Tyson reveló que fumó veneno de sapo y le cambió la vida: "Es casi como si renacieras"



"Puso a volar mi cabeza, me llevó a un lugar en el que nunca había estado antes", relató ante la sorpresa de los presentes, mientras el médico sentía cada descripción que hacía el ex campeón mundial de los pesados. "Fue tenebroso, estaba asustado al principio".



Y agregó: "Podía ver cosas que se movían a mi alrededor, de un lugar hacia el otro, quiero hacerlo de nuevo, ahora estaré preparado".



Mike Tyson dio a conocer que probó el veneno hasta en tres ocasiones y que solo en la primera vez sintió la sensación de que se moría, pero que después le cambió la vida.

MÁS: Mike Tyson revela cómo su tigre le arrancó el brazo a una mujer: "Yo era tonto en ese entonces"



"Creo que estaba tomando cocaína cuando fumé el sapo. Solo era un desastre. Tenía un montón de jodidas chicas con las que tenía relaciones. Fue algo horrible, hombre. Estaba atrapado en un círculo vicioso y no podía parar. Incluso si quisiera, simplemente no podría parar. Estaba enfermo. No me importaba nada. Digamos que veía a una chica, tenía relaciones sexuales. Entonces me sentía culpable. Por lo tanto quería consumir una línea de cocaína. Luego quería beber. Solo quería destruir mi vida, porque me estaba matando de culpa", cerró.