Presidente de la Liga de Ascenso: "La mayoría de los equipos quieren que se anule el torneo"

A paso lento se suscitan las decisiones en la Liga Nacional sucedido de la crisis por la pandemia de coronavirus que aqueja al mundo y que además, se llevado de encuentro la economía del fútbol.

Ante la larga espera desde la Fenafuth y autoridades de la Liga Nacional para determinar si se anula o no el campeonato, la Liga Nacional de Ascenso de Honduras, se ha pronunciado afectada y sin armas para continuar con la espera al proponer que se anule y se retorne en el Apertura con una nueva temporada.

En palabras de su presidente, Héctor Fúnez, "la realidad es que la mayoría de los equipos (más de 20) quieren que el torneo se de como cancelado para no seguir por la situación de coronavirus",

Según el dirigente, hay "varios equipos que ya han mandado sus notas para que el mismo quede anulado y se comience desde cero. Nosotros estamos esperando que termine esta fecha (19-21 de abril) para ver qué decisión tomarán".

Esta postura ha llegado a los oídos de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras y en respuesta han recibido deben hacer un "compás de espera, pero los equipos ya no quieren, el deseo de los nuevos es que se termine".

MATERIA DE CRISIS ECONÓMICA

La supervivencia para al menos 20 de los 32 clubes de la Liga de Ascenso es recóndita traducido de su ausencia de ingresos para sustentar las plantillas puesto que en su mayoría son empresarios y sus negocios están cerrados por la cuarentena.

"La Liga de Ascenso nunca ha tenido la gran cantidad de dinero, esta competición no es como en la Primera División, allí cobran el 15% de las entradas en el estadio, acá no, solo pagas 1.500 lempiras por todos los partidos de local (7). Ahora en qué quedan los costos operativos de la Liga de Ascenso. Los equipos no tienen solvencia económica".

Sin embargo, una de las soluciones a este problema, podría ser el subsidio para los clubes como un alivio para continuar, siempre y cuando les alcance para la Liga de Ascenso, de lo contrario se visualizarían protestas con los protagonistas involucrados.

"Si la Federación le da dinero a Primera División, tiene que hacerlo con la Segunda División, somos 32 equipos y ambos son profesionales. Si eso no llegara a suceder, prácticamente estos clubes harían huelga, es claro que se molestarían porque también tienen sus derechos, en menor cantidad, pero la tienen", cerró.