La Liga Nacional anuncia apoyo económico a los clubes para reanudar el Clausura

Habrá torneo Clausura en Honduras en los próximos meses. La Liga Nacional ha estado en cabildos constantes y ya se ha conocido que se inyectará económicamente a los equipos cerca de 6.5 millones de lempiras para financiarlos y que puedan regresar a la actividad a mediados de mayo.

Salomón Galindo, secretario de la profesional, explicó que se están buscando todos los mecanismos necesarios para terminar las cinco jornadas restantes del Clausura, jugar la pentagonal y buscar el campeón, pues ya los clubes próximamente serán avisados.

El torneo se detuvo el pasado 11 de marzo debido a la propagación del coronavirus en el país que ya ha cobrado la vida de 26 personas y tiene 407 infectados. De momento no hay futbolistas ni miembros de los clubes confirmados entre los contagiados.

“Estamos tratando de buscar una salida para que los equipos puedan tener donde apoyarse económicamente en estos momentos y llegar al punto de que el campeonato continúe. Para todos es conveniente que el torneo se termine, en esa línea está trabajando la junta directiva de la Liga Nacional”, explicó Salomón Galindo.

El directivo fue claro. “Con la extensión del toque de queda no nos queda más que esperar que termine. Este se ha agravado porque el toque de queda absoluto en Cortés nos ha inmovilizado para seguir el proceso. Ahora tenemos que manejar el plan B de la Liga que es buscar el apoyo económico para los equipos que atraviesan una situación crítica”, comentó el dirigente.

La Liga se reunirá en los próximos días para tocar el tema económico de cómo repartir entre los clubes el dinero; luego dependiendo de lo que diga el gobierno, se confirmará la fecha de reanudación del torneo porque no será fácil mandar directamente a jugar a los clubes cuando los jugadores no están entrenando.

“Hemos tenido mensaje del presidente de FIFA, Gianni Infantino que nos ha dicho que lo primero que hay que hacer es conservar la vida. Es lo primero que vamos a hacer, conservar la vida nuestra y la de la familia, pero ya hemos atravesado más de la mitad de esta pandemia y estamos próximos a ver la luz del día para reanudar la actividad deportiva”, mencionó Galindo muy entusiasmado.

TRES EQUIPOS NO NECESITAN DEL PRÉSTAMO

Los equipos pequeños han sido los que han levantado la voz porque están ahogados con las deudas al no tener patrocinadores. Cada equipo recibiría cerca de 800 mil lempiras por club para terminar el campeonato.

“Póngale que andamos en los 6.5 millones, que es una cifra que no está fuera de la expectativa. La Liga tiene que hacer una repartición proporcional; pero puede ser el caso que haya clubes que no necesiten ese dinero. Cuando hay un financiamiento hay equipos que evalúan si tomar o no un préstamo y estar sujetos al pago de intereses y capital. La Liga será el aval de los equipos, siempre hacemos la gestión del financiamiento en decisión de la junta directiva; se hace la repartición proporcional y luego se determina la forma cómo será repagado; ya lo hemos hecho en el pasado para darle liquidez a algunos equipos”, manifestó Galindo, un experto en finanzas.

“Estamos en la parte del financiamiento; hay una parte del dinero que está en las arcas de la Liga Nacional; el otro es el que estamos formalizando y creo que si no es en esta semana, será en la otra. Este es un dinero que no tenían los equipos y ahora sí lo podrán contar con el dinero”, manifestó el secretario de la profesional en HRN.

En la Liga Nacional solo existen tres equipos que mantienen su garantía bancaria limpia, sin compromisos y está depositado a favor de ellos en los bancos; estos han ayudado a la Liga cuando ha necesitado dinero y estos podrían no ocupar el préstamo bancario lo que elevaría la cifra a los siete clubes restantes que recibirían más del millón de lempiras.