Se viraliza video de la discusión del "apóstol" Santiago en desobediencia a la Policía Nacional

El popular pastor evangélico, Santiago Zúniga, fue detenido este lunes por la Policía Nacional en el departamento de Colón por desobedecer las órdenes de cuarentena por le toque de queda.

El "apóstol" es reconocido en Tocoa y en todo el país por su forma peculiar siendo frontal para predicar el evangelio, sin embargo, terminó siendo detenido por sobrepasar las normas.

Según las autoridades de la ciudad, este fue acusado de violentar el artículo 186 del Código Penal y después de unas horas en la jefatura de la comunidad terminó siendo liberado, pero le retuvieron su vehículo para ser entregado hasta el 21 de abril.

VIDEO VIRAL

En las redes sociales han dado lugar a que se viralice un videoclip en donde aparece en acto de desobediencia ante la Policía Nacional durante la cuarentena por coronavirus mientras se dirigía a Tocoa.

En la grabación se puede contemplar la negativa del pastor de bajarse del vehículo para ser rociado.

"No me voy a dejar bañar, la araña la andan ellos en las patas. Quieren bañarme y ellos son los que andan la plaga encima. Aquí estoy en Honduras, no estoy en Estados Unidos. Ustedes solo son tijeras, cuando no miran dinero solo son tijeras", alzó en voz alta a las autoridades policiales.

Finalmente, esta mañana cuando quedó libre manifestó que seguiría por las calles predicando como normalmente lo suele hacer.

"Desde que Cristo anduvo en la tierra y se hizo hombre como su persona, tuvo problemas con las leyes corruptas y ese es el problema que tiene Santiago Zúniga con estos animales que muchas veces no me comprenden. No hay miedo para mi persona, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este evangelio lo voy a predicar con toque de queda y sin toque de queda, lo predicaré en las calles sin terminación de identidad. Se van a comer la madre que los parió, a Santiago no lo van a detener", dijo.