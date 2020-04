Rubilio Castillo se pronuncia tras ser arrestado: "Yo amo a mi esposa, es la madre de mis hijos"

Rubilio Castillo, delantero de Motagua, ha dado declaraciones luego de ser arrestado ayer en horas de la noche por el delito de violencia doméstica.

Angie García, esposa del jugador hondureño, fue quien puso la denuncia ante las autoridades. Rubilio Castillo dio algunos detalles de lo ocurrido.

“Ahorita no es de buscar culpables sino de trata de solucionar, la noticia llegó a terceras personas que la manipularon muy mal, pero yo estoy tranquilo, yo amo a mi esposa y la respeto en todo tiempo, las noticias hay que darlas como son, yo voy a dar mi versión en su debido tiempo, pero acá estoy yo dando la cara y sabiendo que no he cometido ningún delito y que no he hecho nada malo, vamos a hacer lo posible para resolver esto rápido”, fueron las primeras palabras de Rubilio Castillo para el canal HCH.

"La versión de mis hechos la voy a dar más adelante, este no es el momento oportuno ni las condiciones tampoco, creo que esto va a quedar como algo negativo, pero bueno, más adelante voy a hablar de esto. Voy a hablar con mi esposa, va a seguir todo igual, yo la amo a ella, es la madre de mis hijos”, agregó Rubilio Castillo.

DETALLES AL MOMENTO DE SER ARRESTADO

Rubilio Castillo aseguró que al momento de llegar la policía mantuvo la calma en todo momento.

"Yo no puse ninguna represión cuando llegaron las autoridades, no hice nada, los atendí y les dije que yo no tenía ningún tipo de problemas, ahora solo espero resolver esto lo antes posible. Yo me llevo bien con mi esposa, tenemos una buena relación, tenemos tres niños", subrayó.



Rubilio Castillo fue denunciado por su mujer por el delito de violencia doméstica.

Rubilio Castillo cuenta que cuando la policía llegó a su casa, él estaba entrenando.

"Estaba corriendo, tengo una caminadora en mi casa, tengo mi juego de gimnasio, estaba haciendo deporte cuando llegaron las autoridades, voy a aclarar esto en su debido tiempo y primero Dios todo se aclare", concluyó.