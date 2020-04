Rubilio Castillo pide disculpas públicas tras arresto por violencia doméstica

El delantero hondureño Rubilio Castillo, se pronunció este martes en las redes sociales tras haber abandonado la jefatura de la Policía Nacional por supuesta agresión contra su esposa, Angie García.

El atacante de Motagua había sido detenido este lunes a eso de las 11 de la noche en residencia en Tegucigalpa luego del llamado que recibieron las autoridades.

Minutos después de quedar en libertad, el propio futbolista de 28 años compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en donde pidió prudencia y no ser juzgado.

"En estos momentos nuestra familia está pasando un momento delicado, y esperamos se resuelva todo, pido prudencia y que no se me juzgue como tal todo tiene sus explicación, pido disculpas por este mal sabor de boca, no somos una familia de estos casos", escribió.

Hasta el momento el Motagua, actual equipo que es dueño de su ficha, no se ha pronunciado al respecto.

Lo sucedido con Rubilio Castillo suma protagonismo a lo hecho por el propio Jorge Claros y Chestyn Onofre, dos los futbolistas que en los últimos 36 meses han sido detenidos por supuesta violencia doméstica.