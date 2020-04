¡Sentenciado! Corte da trabajo comunitario al motagüense Rubilio Castillo por violencia doméstica

Día 'D' para Rubilio Castillo en la Corte Suprema de Jusiticia (CSJ). El delantero de Motagua, acusado de violencia doméstica contra su esposa Anyi García, fue sentenciado a dos meses de trabajo comunitario tras la audiencia correspondiente en la capital de la República.

El goleador histórico del Ciclón, como paso previo a su comparecencia ante las autoridades judiciales, se realizó las pruebas forenses para comprobar si estuvo involucrado en algún acto de violencia contra su mujer.

Orden de alejamiento, la cual no se cumplirá porque García "solicitó específicamente, una vez que se le preguntó, que no se diera mientras no se le volviera a agredir", fue una de las sentencias que recibió el ariete.

Lo que sí cumplirá será trabajo comunitario y conferencias de socialización, todo esto a petición del juzgado de violencia doméstica.

Será durante dos meses que Román Rubilio, quien también es seleccionado de Honduras y forma parte del proceso del uruguayo Fabián Coito, tendrá que barrer calles y cumplir con las otras medidas.

Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, indicó que "la audiencia específica se presentó al señor Castillo por haber cometido violencia doméstica y estar en calidad de flagrancia, es decir, se presentó infraganti", manifestó .

Momento en que Rubilio fue llevado de la Morgue Judicial rumbo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

RUBILIO CASTILLO ACEPTÓ LAS AGRESIONES

Pero eso no fue todo, Duarte apuntó que el jugador "aceptó los hechos denunciados, tanto por violencia psicológica como física, esta última corroborada por un dictamen preliminar en materia forense".

El pasado lunes en horas de la noche, 'Rubigol' fue capturado y puesto a las órdenes de las autoridades competentes acusado de maltrato hacia la madre de sus hijos.

"Yo amo a mi esposa y la respeto en todo momento", fueron las primeras palabras que soltó Castillo temprano este martes, antes de la audiencia definitiva.

"Al aceptar los hechos, de manera libre y espontánea, se dicta un fallo, tanto por la violencia psicológica como física", remató Duarte a los medios presentes en los juzgados capitalinos.