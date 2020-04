Pobre Rubilio Castillo, cae nuevamente en las garras de los caníbales y sicarios

DIEZ

En esta ocasión dejaremos a un lado el llevado y traído caso del Campeonato de la Liga Nacional y nos vamos a referir a la captura del goleador del Motagua Rubilio Castillo, en plena cuarentena, lo que genero un trending inesperado en las redes sociales.

Lo que vive este futbolista viene a confirmar lo frágil que resulta la exposición de una figura mediática,no por sus goles en las canchas, sino por su comportamiento en la sociedad catracha, de por sí llena de prejuicios y complejidades.

El atacante hondureño, quien recientemente regresó al país, después de su paso fallido por el Tondela de Portugal, se encuentra en el ojo del huracán, en una de las peores tormentas de su carrera, tras haber sido detenido por la policía y expuesto públicamente, acusado de violencia doméstica en perjuicio de su esposa.

Desde todo punto de vista, dejo constancia que yo soy antagónico de cualquier acto de violencia familiar, eso por la sensibilidad del tema que ha visto ya salpicados y comprometidos a "famosas estrellas hondureñas" y no solo del deporte, en el país de los escándalos industriales.

Recientemente se dio un caso de flagrante y condenable de violencia intrafamiliar del futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, que tuvo como consecuencias que el sudamericano fuera llevado a la cárcel y separado del América,con un contrato de dos años que aún estaba pendiente. Resulta que en el equipo de Coapa se considera un acto para separación actos de violencia doméstica graves como los que incurrió el ecuatoriano .

En Honduras, refiriéndonos a futbolistas ,se dio recientemente con el apreciado volante del Real España, Jorge Claros quien al igual fue acusado por las mismas faltas de Rubilio y su juicio seguía en marcha. Deseamos que el famoso "Pitbull" salga bien librado de esta y recapacite para el futuro.

Si nos remontamos a la historia, no es la primera vez que Rubilio se ha visto envuelto en un escándalo mediático o en redes sociales. Recordamos el caso de su papá, un humilde vendedor de frutas en La Ceiba ,quien fue apresado por atentar en contra de otro ciudadano y se quejó de que supuestamente el hijo no lo apoyaba . Historias de familias, como muchas en Honduras ,en las que sólo ellos saben cuál es la realidad.

A mí me ha tocado narrar y comentar los partidos de Rubilio Castillo, desde sus inicios con el Vida, cuando lo hizo debutar el argentino Alberto Domingo Romero, por el Deportes Savio y sus varias etapas en el Motagua, convirtiéndose en uno de los mejores atacantes en la liga local, aunque su paso por el extranjero ha sido de fracasos, por lo que lamento por lo que está pasando ahora.

Ahora que regresó al Motagua, después que estaba marginado en el Tondela de Portugal, donde también tiene participación otro compatriota Jonathan Rubio Toro, he visto muy fastidiado a Rubilio en varios partidos . Esos enojos y fastidios que uno refleja muchas veces son el producto de situaciones complicadas que puede estar viviendo internamente.

Como a mí me ha tocado ser víctima de los "sicarios de los medios y redes", situación que se les ha revertido puesto que yo tengo una extraordinaria relación con mi familia en todo sentido, núcleo que adoro por siempre puedo entender la dimensión de la pesadilla que está viviendo Rubilio ya que resulta complejo estar sometido al escrutinio de los que te "fusilan" y los que te defienden con tus comentarios .

Todo esto lo he podido percibir en el caso Rubilio con las redes sociales, arma altamente peligrosa, dependiendo en manos de quién pueda estar. El máximo goleador azul es víctima del escarnio y del canibalismo de algunos de sus detractores, no necesariamente por la penosa circunstancia que está viviendo, sino por la animadversión que le tienen deportivamente algunos

Tal vez yo no sea un buen ejemplo sobre cómo reaccionar ante los ataques de tus enemigos ya que soy muy impulsivo, pero los futbolistas, entrenadores y todos los denominados famosos de un país deben saber que caminan por una viga de equilibrio lo que vale decir que tus errores serán magnificado y tus aciertos minimizados .

¿A qué me refiero con esto? Que si fuese al revés, una mujer agrede físicamente a un hombre, no habría ningún escándalo. Eso es como lo que me enseñaron en la escuela de periodismo, la diferencia de connotación de cuando un perro muerde a un hombre y un hombre muerde a un perro.

No bastará que el futbolista pueda pasar varios días preso, que pueda quedar haciendo trabajos comunitarios, ya que su imagen está por los suelos y aquí es donde se ve cómo los hombres pueden levantarse. Todo un desafío que le espera de aquí en adelante a Rubilio en su paso por el Motagua, por otro equipo y por su futuro como ciudadano. Aunque este ceibeño ha demostrado ser muy fuerte,con tantos golpes que le ha dado la vida.

Si no veamos casos vigentes como el del astro brasileño, Ronaldo de Asís Moreira, "Ronaldinho" ,quien de una figura idolatrada por millones de personas en el mundo por un delito confeso, falsificación de documentos, recién tuvo que salir de la cárcel con medidas sustitutivas para defenderse en libertad luego de pagar 1.6 millones de dólares .

Al momento de redactar está columna, conversé con un directivo del Motagua ,quien atinadamente me dijo que era un asunto muy personal del futbolista, pero que la directiva estaba evaluando el asunto. La directiva azul se ha caracterizado en manejar muy responsablemente estos asuntos y ahora no debería haber excepción .

Cabe mencionar que las instituciones deportivas, entre ellas el Motagua, promueven los valores de la familia,la lucha contra todo tipo de discriminación, por lo que futbolistas y entrenadores deben dar buenos ejemplos en la cancha y fuera de ella.

Cuando no se encuentra la paz interior en su familia, es recomendable buscar ayuda sicológica y la comunión con Dios, esa puede ser una excelente terapia para superar situaciones como las que viven Rubilio y otros futbolistas de la Liga Nacional..