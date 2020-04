Rodman y sus confesiones: Relación con Madonna y las tres veces que se rompió el pene

Desde su etapa como jugador en la NBA siempre fue polémico, con sus declaraciones da mucho de que hablar, nos referimos a Dennis Rodman, el famoso "Gusano" del Basquetbol.

Te puede interesar: Dennis Rodman, acusado de golpear a un hombre en Estados Unidos



Su gran nivel en las duelas lo encontró en los Chicago Bulls junto a Michael Jordan y Scottie Pippen. En entrevista con Diario MARCA reveló lo qué pasó dentro de ese equipo, su relación con Madonna y las tres veces que se rompió el pene.



Dennis Rodman, fue traspasado de los San Antonio Spurs a los Bulls, con el equipo de Chicago logró ganar tres campeonatos consecutivos de la NBA, pero no hablaba con sus compañeros "era divertido pero durante tres años no crucé una sola palabra con ninguno de los dos fuera de la cancha".





Y agregó: "Michael era el anotador, Scottie era Robin y yo era el tipo que recogía la basura. Nos complementábamos muy bien en la cancha".

SU RELACIÓN CON MADONNA

En la entrevista, el "Gusano" Rodman, también habló de su relación con la reina del Pop. "Madonna me dijo que si la dejaba embarazada me daría 20 millones de dólares. Estaba jugando en Las Vegas cuando me llamó para avisarme de que estaba ovulando. 'Estaré allí en cinco horas', le dije".





A pesar de vivir buenos momentos en su vida profesional, Dennis contó que estuvo a punto de quitarse la vida cuando era jugador de los Detroit Pistons "Tenía una pistola en la mano y lo iba a hacer", en aquel tiempo no era titular en su equipo.

LEER MÁS: Jessica Drake, amiga íntima de Dennis Rodman, pone a temblar a Donald Trump



Dennis Rodman está a menos de un mes (13 de mayo) de cumplir 59 años y reveló que en su vida loca de joven, se rompió tres veces el pene, así contó cada una de esas ocasiones.



"La primera vez estaba en una fiesta en un barco, bebiendo hasta el agua de las macetas y una chica me propuso ir a su camarote. Y allí estábamos haciéndolo, cuando le parece buena idea que haga el salto del tigre, pero a lo bestia. No lo controlé. Salté como un loco y luego había sangre por todos lados. Ella gritaba 'oh, te mueres' y yo 'no, tranquila, sólo me he partido el pene", contó.

MÁS: El increíble video de Mike Tyson luego fumar veneno de sapo: "Me llevó a un lugar donde no había estado"



"La segunda vez fue tras un partido con los Rockets donde me dieron un pelotazo en mis partes. Iba a tener sexo tántrico y se partió como una nuez", y la tercera fue así "Fue en una noche salvaje en un hotel con mi novia. Yo sabía qué hacer, ir al hospital por la pastillita. Pero, mierda, se empiezan a emocionar todos los médicos y llaman a medio hospital. No entendían cómo estaba partida. Yo sólo quería la pastilla", cerró.