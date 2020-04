Júnior Lacayo: “Me considero buen jugador, pero en Olimpia hay otros mucho mejores”

El parón de la Liga Nacional traducido de la cuarentena por coronavirus, pandemia que aqueja al mundo, no es una excusa para el joven delantero del Olimpia, Júnior Lacayo, quien se mantiene activo día a día en las playas de la comunidad garífuna de Sambo Creek para llegar en buenas condiciones cuando se reanude el campeonato.

El deseo del ariete de 24 años es recuperar un lugar dentro de los titulares y con ello es consciente que no debe dar lugar espacio a relajamiento en lo que dura la crisis.

Hoy, acompañado del juvenil Jonathan Núñez de Motagua, en entrevista para DIEZ, Lacayo remembró en sus días luciendo el escudo blanco, sus deseos próximos y la mirada al futuro en lo que pretende en su carrera para regresar al extranjero tras su aventura en el Santos de México. Además, mencionó al entrenador argentino, Héctor Vargas, como su padre.

¿Cómo consideras el impacto de la situación en Honduras y el mundo por coronavirus?

Ha venido a afectar en lo futbolístico, han muerto muchos familiares y personas por esto. Nos ha afectado bastante, pero tenemos fe que vamos a salir de esto.

En su momento estuviste en equipos chicos, hoy quienes están allí están sufriendo más por la ausencia de pago...

Sí, ya me tocó estar en un equipo chico donde las situaciones económicas son más difíciles, por ahí hay algunos excompañeros que tuve que me han dicho que la cosa está fea por esa situación porque si el torneo hubiese seguido, ellos tendrían un poco más de esperanza, pero está parado por la pandemia. Sé que será difícil para algunos equipos, pero toca esperar y confiar en Dios para continuar con el torneo.

¿En tu caso no lo has resentido mucho, después de todo acá tienes la playa para mantenerte en forma?

Como jugador profesional debemos estar siempre trabajando, esta pandemia ha afectado a varios, yo estoy en mi casa, pero tengo la playa acá para trabajar. Tenemos que estar a tono, en ocasiones me acompañan unos amigos, e igual con Darixon Vuelto, tratamos de mantenernos porque si no se termina el torneo, seguir bien.

Tú llegaste con buena carta de presentación al Olimpia. ¿Por qué te has estancado?

Vine de un torneo excelente en Marathón donde estaba muy bien, estaba jugando y llegué al Olimpia en donde comenzaron los altibajos. Tuve más oportunidad con Troglio en el torneo pasado, pero esto es fútbol, es un equipo grande y es más competitivo, hay grandes jugadores, lo mejor para mí es seguir trabajando.

¿Qué tan duro es adaptarse a un equipo como el Olimpia?

Es complicado por los jugadores que están, pero uno tiene que estar mucho mejor para estar allí también. Este torneo no sé si se terminará, no tuve mucha participación, pero la misión es seguir trabajando y estando para bien para que si no estar ahí, estar en otro equipo y llegar bien.

¿Mantienes comunicación con Héctor Vargas y su sentir de tu regreso?

Siempre hablo con él, para mí es una gran persona, muchos lo llaman que es mi papá. Mantengo buena comunicación con él porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. También siempre trato de estar en contacto con mis compañeros de Olimpia, es importante para que después no se diga que estamos separados.

¿En algún momento cuando no has tenido participación te has arrepentido de haber fichado por Olimpia?

Sí, pero es personal, cuando llego a mi casa después de un partido y no he tenido participación, lo digo, pero no estoy arrepentido. Siempre digo que, si voy a jugar, voy a jugar y lo haré bien. Toca esperar, me considero buen jugador, pero hay otros mucho mejores que yo.

¿Qué marca quieres dejar en Olimpia?

Quisiera seguir en Olimpia, eso no lo miento. Quiero salir al extranjero, pero jugando bien y metiendo goles. Para mí es complicado porque son decisiones que tengo que tomar, pero por ahora me siento bien. Debo esperar a ver qué pasa si se me termina el contrato.

¿Qué imagen tienes de Pedro Troglio como entrenador?

Es buena persona, habla con los jugadores. Me escribió hace como cuatro días para preguntarme si me estaba moviendo y claro que le respondí que sí, pero te repito, él es el entrenador y es quien decide si me mete a jugar.

¿Cuál sería tu postura ante la anulación o no del torneo por la pandemia?

Si se cancela o no, lo mejor será llegar bien y seguir en el torneo bien porque después de todo lo que está pasando a muchos jugadores les costará, por eso es importante estarse moviendo. Quisiéramos que el torneo siga y que no se decida por un equipo.

¿Habría que darle el título en la mesa a Motagua por ser líder o que lo gane en la cancha?

Yo quisiera que se peleara en la cancha, pero esa pandemia ha venido a afectar a uno. Se debería de pelear en la cancha como debe ser, pero eso no lo dice Diego, ni uno, sino la junta directiva de la Liga Nacional.

Tu mensaje final...

Tenemos que tener fe en Dios que esto va a terminar y así poder seguir con lo que extrañamos que es el fútbol, poder abrazar a nuestros amigos, ver a tus compañeros que son con quienes más pasas y tener fe que esto va a terminar.