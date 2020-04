Las divertidas confesiones de Pedro Troglio de cómo pasa la cuarentena en Honduras

“¡Hola, soy Pedro Troglio, estoy en Honduras pasando esta cuarentena, como se puede; complicado, solo, con la familia en La Plata y en Castelar y mi hija en España, yo llevando todo acá, haciendo caso a todas las autoridades!”, así se presentó el entrenador del Olimpia en el reconocido programa Líbero de la TyC Sports de Argentina.

El técnico campeonísimo con los albos reveló las anécdotas de vida en Honduras y comentó que para relajarse y “matar” el encierro debido al coronavirus, escucha la majestuosa canción Bohemian Rhapsody de Queen, una de las bandas más icónicas en los años 70 7 80.

¿Qué canción escuchaste más en esta cuarentena?

La canción que más estoy escuchando es Bohemian Rhapsody de Queen. Me da energía, me da gana para estar acá en el departamento.

¿Cómo se vive la situación en Honduras, se habla de una vuelta del fútbol?

Acá estamos en toque de queda, nadie sale, todo cerrado, abren el súper para ir de cada tanto. Se habla de una vuelta del 1 de mayo a los entrenamientos para terminar el torneo el 15 de mayo pero seguramente cuando lleguemos al final de abril esto irá para más largo, pero esperemos a ver qué pasa.

¿Cómo te llevás con las aplicaciones para entrenar?

Nosotros ya le hemos dado trabajo a los jugadores y yo me comunico personalmente con cada uno de ellos pero con ninguna aplicación rara. No quiero ver cómo dan saltos en una mesita de luz, porque yo sé que cuando vuelvan no les va a servir para competir, simplemente es una adaptación y vamos a tener que prepararnos tres o cuatro semanas para que los jugadores estén en condiciones de jugar. Lo único que hago es comunicarme individualmente con todos, de a uno y voy teniendo charlas con ellos.

¿Cuánto tiempo del día le dedicas a las redes sociales; seguís pensando lo mismo de Twitter?

Sigo pensando que Twitter es un criadero de boludos (tontos), pero sigue siendo mi red social favorita, la que más manejo. Estoy generalmente muchas horas, los ojos me terminan como si tuviera dos brazas, se me estallan; me levanto en la mañana que casi no puedo ver con conjuntivitis. Pero es la manera de perder horas, pero sí me meto a estar informado, así que le sigo dando mucha más importancia ahora porque tengo mucho más tiempo.

¿Una película o serie para recomendar en esta cuarentena?

En cuanto a qué recomendar; hay una serie “Sin permiso”, es española y está llevable, es buena y sumado a todo lo que ustedes ya saben esta es una para ver.

¿Tu look en cuarentena?

Mi look es, pijama, pantaloncito de la Selección argentina que me regaló Galetti, pantaloncito (calzoneta) del “Lobo” (Gimnasia de La Plata), la ropa de entrenamiento de Olimpia, todo el día con lo mismo. Lo lavo y me la vuelvo a poner, allí ando, todos los días vestido igual.

¿Hobby favorito en la cuarentena?

Mirar partidos viejos, sobre todo los que hemos jugado con los equipos, mirar los errores y ver la posibilidad de armar trabajos para cuando arranquemos; de ver que hice bien, que hice mal, así que todo sirve. Analizar un poquito también que lindo es estar en con la familia, porque uno eso es lo que extraña ahora cuando está solo que no hace nada se cuenta; y la gente que uno quiere. Cuando volvamos a estar juntos hay que aprovechar todo.