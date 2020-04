El desgarrador llanto de una enfermera: "Estoy cansada de entrar y ver muertos"

“Estoy cansada de entrar en una habitación y ver que los pacientes estén muertos", ha afirmado en medio de lágrimas D'neil Schmall, una enfermera estadounidense que atiende en Nueva York, la ciudad que se ha convertido en el epicentro del coronavirus en Estados Unidos.

Actualmente en la Gran Manzana se contabilizan más de 200 mil casos por Covid-19 y al menso 10 mil muertos y la enfermera D’neil Schmall ha relatado cómo es su día a dia atendiendo a personas con esta enfermedad.

“Estoy cansada de entrar en una habitación y ver que los pacientes estén muertos, de tener que llamar a sus familiares para darles estas noticias”, ha contado.

“Lloro durante todo el camino a casa. Incluso el conductor me pregunta si estoy bien. No creo que la gente comprenda cómo de estresante es este trabajo. He sido preparada para cualquier cosa en el mundo, pero esto es realmente estresante”, ha proseguido entre lágrimas destacando que, por muy duro que puedan trabajar, también son personas.

Pese a la tristeza que esta enfermedad le ha causado en su vida firma que ella no está lista para dejar esta profesión, pero envía un mensaje al mundo: "Si alguna vez has sentido que sería apropiado tener compasión con las personas, este es el momento y deberíamos tratar al menos de comprender lo que esa personas está pasando. Yo solo tengo mucha tristeza”.