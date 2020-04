Perú aplica la "muerte civil" a ciudadanos que no paguen multas por violar cuarentena

Los ciudadanos peruanos que se han saltado las medidas de aislamiento e inmovilización social en la cuarentena por coronavirus y que no paguen las multas que les han aplicado se les impondrá una "muerte civil", así lo comunicó el Ministerio del Interior.

Las multas por incumplir la cuarentena van de los 86 soles (unos 25 dólares) y los 430 soles (unos 125 dólares), dependiendo de la gravedad de la falta cometida en esta época.

En Perú, al igual que en muchos países en el mundo, se considera infracción circular por la vía pública para desarrollar actividades económicas no esenciales, movilizarse sin mascarilla, no contar con el pase personal laboral, salir a la calle en pareja, no respetar el metro de distancia obligatorio o negarse a identificarse.

¿Qué significa la muerte civil en Perú? Según informó el Ministerior del Interior esta medida significa que los ciudadanos que no paguen en cinco días las multa tendrán prohibido realizar cualquier tipo de trámite.

El Ministerio del Interior además explica que se impedirá realizar trámites civiles como "la suscripción de cualquier tipo de contrato, trámites ante entidades bancarias, actos notariales o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), y realizar viajes al exterior" después que concluya la cuarentena.

230 MUERTES EN PERÚ

El Gobierno de Perú en su último conteo informó que 10,303 personas han contraído el coronavirus y que un total de 230 han muerto por esta enfermedad que ha contagiado al menos a 2 millones de personas en el mundo.

Martín Vizcarra, presidente de la nación, anunció la ampliación del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril y que desde el día 27, se reiniciarán las actividades de manera paulatina, evitando la concentración masiva de personas.