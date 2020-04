Mario y su anécdota con el madridista Marcelo: "Sos clase, lástima que me gusta el Barca"

Reveladora, inspiradora y crítica. Así fue la charla del volante de Marathón, Mario Martínez, en entrevista con DIEZ en la plataforma de Instagram Live que, además, tuvo el punto de vista del futbolista en torno a temas como política, coronavirus y el incidente de Rubilio Castillo.

"Todo el mundo está preocupado, al principio lo tomamos como algo no tan serio y al final hemos visto personas fallecidas ya", lamentó 'Súper Mario' en relación a las dificultades que el nuevo coronavirus Covid-19 ha traído al mundo entero.

Sobre su vínculo con Dios, el cual comenzó un año atrás, Martínez confesó que "sabemos que para los futbolistas y las personas es difícil, más con la carrera de nosotros pero más que todo es el compromiso que tenés".

Al momento de retirarse aseguró que "seguiremos ligados al fútbol, me gustaría pero iremos paso a paso, la carrera de técnico sabemos que no es fácil", expresó concerniente al área en la que pretende incorporarse cuando cuelgue las botas.

Mario Martínez y Reinieri Mayorquín hablan del 'contrato eterno' que firmaron con Dios.

Cuestionado por uno de los momentos más embarazosos de su carrera, pasar del equipo de su vida al eterno rival Marathón, reiteró que "para ser sincero, nunca espere salir de Real España pero esto es fútbol, lo tomamos de esa manera y uno es profesional".

LA PLÁTICA CON MARIO MARTÍNEZ...

DIOS

"Es la idea seguir en el camino correcto, el de Dios... Agradecido de la gente que tengo al lado, por mi esposa que oró y perseveró por mí; estamos en un camino que no es fácil, pero es el mejor para mi persona. Llegaba a la iglesia y ya quería que fueran las 9:00 PM para irme a la casa, así es cuando uno empieza y poco a poco me fue gustando. Llegó el momento de pasar al frente y aceptar a Dios".

La vida de Mario Martínez ha cambiado mucho desde que está en las cosas de Dios y no dudó en platicarle a Dios sobre su 'nuevo contrato' con el Altísimo.

RETIRO EN REAL ESPAÑA

"Si se me da la oportunidad, bienvenido sea, uno es profesional y estamos cerca de que finalice mi contrato pero la primera opción es Marathón y si no se dan las cosas esperaríamos"

MARATHÓN

"Me finaliza el contrato pero la idea es dialogar con la directiva y tienen la primera opción porque me dieron la oportunidad y uno tiene que ser agradecido. Ya hablé con varios directivos de reunirnos, no ha llegado el momento por la situación que vivimos".

SELECCIÓN

"Tienen un buen grupo, con jóvenes y experiencia que en los partidos que he visto se les nota el deseo de formar parte de la Selección, pero conscientes de que en la eliminatoria es otra cosa. Esperamos que este grupo que está armando el profesor se logre acoplar".

'Súper Mario' no dudó en destacar la buena labor de Jonathan Rubio en la Selección de Honduras y espera que lo siga demostrando cuando llegue la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

JUGADORES A SEGUIR

"Hay buenos jugadores. Me ha gustado el desempeño de Félix Crisanto cuando le toca jugar por la banda derecha. El profe rota mucha pero me gusta lo que hace Jonathan Rubio; a (Bryan) Moya se le ven cosas interesantes en la Selección, pero hay un buen grupo... Carlitos Pineda es un joven que tiene que aprender y eso se lo dará los partidos. Es una buena camada y esperamos que al final se logre esa clasificación que todos queremos".

UN REFLEJO SUYO EN LA H

"Para mí Jonathan Rubio es más delantero, no alguien que tome el balón... Tal vez Alex López es quien maneja el balón; or veces lo mete el profe y otras no, pero puede ser el jugador que toma más el balón".

FALTAN EN LA SELECCIÓN

"Para mi Boniek (García) es uno de los de experiencia que tiene que estar, pero al final el profe es quien decide; (Johnny) Leverón me gusta el desempeño que está teniendo en Olimpia".

JUGADORES QUE ADMIRA

"Cuando llegué a Real España, Carlos Pavón, no por lo jugador sino por lo ganador que es; a nivel de Selección, Maynor Figueroa; otro que podría mencionar es el 'Kung Fu' (Espinoza) por las ganas y el deseo de jugar los partidos, yo miraba lo que corría ese loco".

MEJORES JUGADORES QUE VIO

"Por posición lo diré porque sería injusto dejar a los demás afuera; en la mediacancha Amado (Guevara) es lo mejor que he visto y en ataque (Carlos) Pavón... Sería injusto dejar afuera a 'Rambo' (De León) porque, para mí, es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida en el fútbol de Honduras también".

Carlos Pavón es uno de los futbolistas que inspiró a Mario Martínez en sus inicios y no escatimó en elogios hacia la 'Sombra'.

ANÉCDOTA CON PAVÓN

"Con Carlos concentrábamos en la Sede del equipo...Éramos cuatro compañeros de cuarto y una vez no concentraron a Pavón pero fue porque le tocaba entrenar... Lalín le dijo que fuera al cuarto de nosotros y él me vio dormido en la cama de él, llegó y en son broma se puso serio, me quedó viendo y me dijo: 'Estás descansando bien, verdad cipote'. Allan le dijo: 'Dejalo que él me dijo que quería cumplir su sueño de dormir en la cama de Carlos Pavón. Pavón era un hombre que se cuidaba hasta el pelo, desde que se levantaba se bañaba y arreglaba su cama, la verdad un ejemplo para nosotros que lo tuvimos de compañero".

MEJOR AMIGO

"Es lo interesante del fútbol que deja muy buenos amigos... A pesar que no sigue jugando es uno de mis mejores amigos (Manuel) Doño; Reinieri Mayorquín, Marvin Chávez, ahora 'Chino' Discua, Wilfredo Barahona, son buenos compañeros... Con Gerson Rodas nos llevamos muy bien y estoy pendiente de él esperando que pueda salir de esa dura situación junto con 'Camello' (Delgado)".

¿CAMPEÓN MOTAGUA?

"La verdad, por respeto a lo que sucede, ni tocar ese tema... No puedo estar pensando en una copa y un título cuando hay compatriotas que están sin comida. No hay fecha por ahora y, es más, en el grupo del equipo (en Whatsapp) ni preguntamos por eso... Cuando pasás por la calle ves niños pidiendo comida y eso te toca, no es momento para hablar de fútbol; obvio que el torneo debe seguir, pero no es momento y esto no va a terminar ahora. La mentalidad es estar unidos".

Martínez no ve adecuado hablar del desenlace del torneo Clausura 2020 y se refirió contundentemente a la posibilidad de que Motagua sea declarado campeón.

BRASIL 2014 Y RUSIA 2018

"Es lo lindo del fútbol pues si te diera solo alegría no tendría chiste, tenés que tener malos momentos para que te hagás fuerte; en 2014, clasificar a un Mundial, compartir esos momentos y tener cerca a esas grandes figuras en esos estadios, sentir la presión del Mundial, es enorme... Luego venir y perder en los últimos momentos la clasificación a Rusia 2018 y después de un proceso de cuatro años, es duro".

LONDRES 2012

"Contra Brasil sabemos el partido que fue, un momento inolvidable y lamentable que nos tocó Brasil en cuartos, sino quién sabe lo que hubiera pasado. Al final desconcentraciones que pesan y contra esas grandes estrellas no podés regalar nada".

El gol a Brasil en los cuartos de final de Londres 2012 es uno de los mejores recuerdos que el fútbol le trae a la mente a Mario aunque el resultado no le haya agradado en su momento.

GOL A BRASIL

"A la hora del gol, una alegría... Corría a la banca porque el profesor (Luis Fernando Suárez) y Manny (Suazo) me habían dicho que iba a anotar y viniera donde ellos a abrazarlos... Casi me lesiono la rodilla, me salió ese bonito gol y fui donde ellos".

MARCELO

"Es una de las anécdotas que voy a contarle a mis nietos e hijos, son momentos que en tu vida no pensás que podés pasar y Dios así lo quiere. Ya en el partido con Marcelo empezamos a dialogar, a bromear y, en pleno partido, me salió de pedirle la camisa, si se podía. La verdad no soy de los que me gusta andar cambiando camisa, prefiero dársela a mi familia que tal vez para ellos vale más, pero ese día imagínense tener a Marcelo... Por eso tuve el atrevimiento de pedirle la camisa. Pero se me olvidó... Seguimos jugando, terminó el partido e iba frustrado porque habíamos perdido; salí para el camerino molesto, fui uno de los primeros, pero cuando iba entrando escuché que me decían '¡Martínez, Martínez!'...

Pensé que era uno de mis compañeros y no le puse mente, ya cuando escucho a Maynor Figueroa que me dice: 'Mario, lo están llamando'... Me paré y le pregunté '¿quién?' y vino Marcelo. Los brasileños son jugadores muy humildes y carismáticos. Él me dijo que ahí estaba la camisa; la mía me la iba a traer para Honduras, pero le pregunté: '¿La ocupás?'... Me dijo: 'Sí, dámela'. Lo hice porque a veces muchos futbolistas a nivel internacional menosprecian a Honduras, entonces le pregunté si la quería y me dijo que sí. Todo empezó porque le dije: 'Sos clase de jugador, lástima porque me gusta el Barca'. Clase Marcelo".

El jugador de Marathón y ex Real España le contó a DIEZ la anécdota de la celebración de su tanto a Brasil con Luis Fernando Suárez, su DT, y el verdolaga Manny Suazo involucrados.

'MESSISMO'

"En las redes sociales yo lo hago por compartir y 'cucar' a la gente, pero lo toman muy a pecho... A veces me ponen comentarios bárbaros, con barbaridades, pero no toco ya más el tema. No soy de los que va a andar peleando, obviamente sigo al Barcelona por el fútbol que ha mostrado anteriormente; sabemos que no pasa un buen momento futbolístico, pero en lo personal pienso que un jugador como (Lionel) Messi no va a haber en el mundo".

POLÍTICA

"Sería mentiroso si empiezo a hablar de política, pero no debés saber cuando leés muchas cosas que no lográs entender... Al final uno qué puede opinar, pero hay situaciones que ni aunque el pueblo se una es posible solucionar; da tristeza que cuando en vez de ayudar a un país por el momento que está pasando más bien lo hacen caer emocionalmente. Como puse (en Twitter) solo Dios es el mejor antídoto para lo que está pasando, que nos bendiga y proteja como dice un jugador a nivel mundial (Neymar). Pedirle que esto se solucione lo antes posible".

El zurdo de Marathón no tuvo reparos en referirse a la situación política del país y el pesar que le produce la crisis económica nacional que se ha agudizado con el coronavirus Covid-19.

POBREZA

"Cuando me toca salir por el tema de mi número de cédula y miro en la calle la verdad siento duro y me imagino a mis propios familiares y duele. Hay que hacer conciencia nosotros los futbolistas que ahora más que nunca tenemos que darnos cuenta del trabajo que tenemos; hay personas necesitando en la calle y a veces nosotros nos quejamos cuando hay personas necesitando mucho... Nos quejamos de las dos horas de trabajo que tenemos. Veo personas tuiteando muchas cosas y eso es bueno porque ya que los de arriba (políticos) no lo hacen, al menos nosotros. Pero no solo los jugadores, los que tengamos los recursos de ayudar a la gente sería muy bueno... Futbolistas, abogados, ponernos la mano en el corazón y pensar en esa gente".

TAREAS DEL HOGAR

"Hemos estado ayudándole a mi esposa. Si me preguntan qué he aprendido en la cuarentena diré que a barrer, trapear y hasta a hacer encurtido, todo; es cuando te das cuenta de lo útil que podés ser en casa, que no es fácil para una mujer estar en casa. Los hombres tenemos que dejar ese machismo de lado y ser la ayuda idónea de nuestras esposas".

Mario Martínez evitó cuestionar el incidente de violencia doméstica en el cual estuvo involucrado recientemente Rubilio Castillo y le envió un mensaje al ariete de Motagua.

RUBILIO CASTILLO

"La verdad, tristeza, lastimosamente en el mundo nadie es perfecto pero duele; no puedo juzgar a Rubilio, pero sí tal vez hacerle conciencia y darle ese apoyo. Quién sabe qué pudo haber pasado, pero duele verlo en videos virales... Es triste y ojalá logre sentar cabeza y estos momentos no los vuelva a vivir. Eso pasa en muchas parejas, pero esperamos que Rubilio recapacite. Lo bueno es que había aceptado el error".