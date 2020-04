Rubilio Castillo en fuera de juego, roja directa y un duro castigo

Jorge Fermán

En plena crisis por la pandemia del coronavirus, el escándalo mediático se desató durante esta semana debido al lamentable hecho protagonizado por el goleador histórico del Motagua, Román Rubilio Castillo, quien fue acusado por el delito de violencia doméstica hacia su propia esposa Angie García.

Rubilio agredió físicamente a su pareja, bajo los efectos del alcohol según el propio Ministerio Público, luego de que el mismo jugador se declarara culpable en los juzgados capitalinos tras pasar un poco menos de 24 horas en prisión, como cualquier otro ciudadano infractor. Lo encontraron en fuera de juego.

Las imágenes de Rubilio Castillo mostrando su ficha delictiva y posteriormente arriba de vehículo, de manos atadas como si fuera un "delincuente" común, le dieron la vuelta al mundo pues en este caso se trata de una persona pública, seguida por miles de aficionados en Honduras y en otros países donde ha tenido la oportunidad de destacar.

Esa situación marcará a Castillo, pero las verdaderas marcas las tendrá que llevar su propia esposa, quien es la única víctima en todo este asunto que en nuestro país lamentablemente se ve como una situación "normal", pues de acuerdo al Juzgado de Letras en Materia de Violencia Doméstica en Honduras el Ministerio Público recibe un promedio de 350 casos sobre este flagelo.

Dicho esto y aunque los números son fríos, hasta pueden llegar a ser asombrosos para algunos, golpear a una mujer no es algo que debe ser cultural, es un crimen y Rubilio Castillo debe pagar las consecuencias de sus actos que no tienen ninguna justificación válida.

Cualquier excusa expuesta no justifica en lo absoluto que Rubilio ni cualquier hombre violente física o psicológicamente a una mujer ni a nadie. El futbolista dio la cara entre toda esta situación como para exponer algunos puntos sobre lo sucedido y reiteró en varias ocasiones que él ama a su esposa. Él tendrá que entender que amar a otra persona implica muchas cosas, pero nunca la agresión.

En cualquier nivel, lo hecho por Rubilio está mal visto y algunos seguramente dirán por qué nosotros los periodistas nos metemos a opinar sobre asuntos meramente personales, como este, pero no se trata de expresar algo solo por juzgar a alguien, es para exigir que en términos generales la violencia en contra de la mujer debe frenar ya en nuestro país.

La imagen de la vergüenza. Rubilio Castillo montado en una patrulla y con los reflectores encima suyo, y no por meter goles, sino por ser acusado del delito de violencia doméstica.

RUBILIO CASTILLO MERECÍA 'ROJA DIRECTA'

No es posible que a estas alturas de la vida la ignorancia, los efectos que provoca el consumo de alcohol u otra sustancia, el carácter descontrolado o cualquier otro factor, lleven a un hombre a agredir a una mujer. No es aceptable bajo ningún punto.

Rubilio Castillo, si utilizamos algún término futbolero, "merecía la roja directa" (de parte de su esposa) y cárcel de parte de las autoridades, que si lo sufrió pero por ley fue poco tiempo debido a que lamentablemente nuestra justicia es débil en muchos aspectos y no ponen mano dura donde se debe, como en esta situación.

Comunicado oficial de Motagua sobre Rubilio Castillo, hallado culpable por violencia doméstica.

Cualquier persona que agrede a otra debe pagarlo de manera más enérgica, si no es normal escuchar a alguien decir: "Si le pego solo me meten unas horas a la cárcel, me mandan a recibir charlas y probablemente a barrer calles". Sabiendo eso no se detienen y lo hacen de manera natural. Sinceramente esto merece un duro castigo.

Esperamos que la lección para Rubilio Castillo sea aprendida en su totalidad, que rectifique porque al final, en su caso, no solo debe ser ejemplo para los suyos sino para mucha gente que por su condición de futbolista le otorga esa posición de ser un ciudadano admirado.

¡No más violencia contra la mujer!