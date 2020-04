Osman Chávez dispara a Muma: “De parte de quien considero un amigo, no esperaba esto”

El ex futbolista y diputado del Congreso Nacional, Osman Chávez, se siente muy triste por la forma en que dos a quienes consideró “amigos”, Víctor “Muma” Bernárdez y Carlo Costly, se haya referido a su labor social de la forma que no le ha gustado.

“Muma” criticó el hecho de que Chávez se saca fotos con las personas a quienes regala alimentos, esto viene siendo como política, algo que el ex jugador del Wisla de Polonia lamentó que esté sucediendo y le dijo las verdades al ex jugador del Anderlecht.

“Hoy andaba haciendo actividades en la colonia Alfonso Lacayo de la Rivera Hernández, pero sin fotos esta vez (risas). No me lo esperaba de mis amigos eso, porque yo siempre he hecho esto, dar la mano independientemente sin ser político y seguiremos haciendo esto porque me nace del corazón”, comentó Osman Chávez.

Osman fue directo con Bernárdez: “Muma me conoce de muchos años tanto en la Selección como en Motagua, él sabe el tipo de personas que soy, siempre de ayudar cuando hemos pedido y hemos buscado la forma de estar allí. Cuando vi el comentario me sacó de onda porque no me lo esperaba de él porque se piensa que es meramente político. Nosotros no pedimos cédula ni llevamos fotos en las bolsas y deja de ser político cuando estamos en Atlántida y Colón”, comentó.

“Son muchas cosas las que se hacen que no se habla, pero uno tiene derecho en dejar en evidencia de muchas cosas que están haciendo, pero no esperé incomodar a alguien como Muma, sino más bien que se pueda sumar. Como Diputados estamos siempre bajo crítica, dicen que estamos relajados y no hacemos nada por el departamento, entonces cuando ayudamos, también hablan”, declaró al programa Extra Liga.

Muma Bernárdez y Osman Chávez fueron compañeros en la zaga central en Motagua desde 2006 al 2009. Fotos DIEZ

Osman explicó que ha presentado 27 proyectos de ley pero explicó que le ha tocado que luchar contra muchos intereses en el Congreso Nacional. Mencionó que seguirá por este nivel de ayudar a todos sin importar el color político.

“Constantemente hay críticas a los Diputados que no hacen nada, luego aparecieron muchas fotos de que estamos encerrados; la gente pregunta dónde están. El Congreso Nacional desembolsó un fondo esta semana, pero yo estoy desde antes de eso en la calle, en municipios, en muchos departamentos. Yo he tenido conocidos en Francisco Morazán, Colón, Atlántida y les he depositado algo de ayuda económica desde que inició todo esto”.

Osman se siente traicionado por lo que dijeron los que considera sus amigos. “De parte de un amigo como él (Muma Bernárdez), no lo esperaba, hubiera llevado fotos o si le pido cédula a alguien, si fuera político. Yo ni me presento como Osman Chávez cuando les ayudo porque ando mascarilla, solo entrego las bolsas nada más”.

RECIBIERON AYUDA DEL CONGRESO

El diputado reveló que el Congreso le aprobó 50 mil lempiras a cada parlamentario para ayudas, pero son pocos los que han salido a dar ayuda. “Esta semana compré comida con una parte de los 50 mil lempiras, pero antes lo hacía con fondos míos y de amigos de Estados Unidos que me enviaban, es algo inconsciente criticar cuando no se ayuda”.

Luego arremetió fuerte: “Es una irresponsabilidad de Muma decir eso, lo conozco de muchas veces en la Selección y muchas veces compañeros en la habitación y la Selección y lo lamento”, comentó Chavez.

Osman recordó lo que vivieron con Muma cuando disputaron un puesto en la Selección Nacional y puede ser que haya nacido una rivalidad. “Solo él podrá decirlo, no sé si de repente habrá una pequeña molestia, en ese proceso los que más jugamos fueron Maynor y yo; era de esperar que hubiera continuidad, pero no creo que la cosa vaya por allí; está fuera de lugar y me sentí incómodo porque lo puedo esperar de alguien que no conocés; pero con alguien con quien compartiste habitación, lágrimas, alegrías y todo, nunca lo esperé”.

“Antes de la crisis estaba repartiendo bolsones porque era época escolar y tengo en la casa 100 bolsones que no he repartido. Molesta que Muma y Costly hablen de esa forma, más bien deberían unirse porque a la gente hay que dejarle consideración de que hiciste algo, por medio un libro, una película, una foto se diga, no que digan de vos que no regalaste un vaso de agua”, siguió diciendo.

“Pero escuchar los comentarios de Muma y de Costly donde todo lo que hacen lo publican; entonces en qué estamos. Si me pongo a escuchar las críticas entonces voy a quedar loco, voy a seguir haciendo el buen trabajo”, sentenció Osman muy molesto.

“Gracias a Dios pudimos ser bendecidos cuando estuve cinco años en Polonia, un año en China y muchos en Liga Nacional. No estoy en la política ni por la fama, ni por la fama, ni por el dinero, mi único objetivo es pelear para que Honduras avance y mis 27 proyectos han sido orientados para el desarrollo”, finalizó.