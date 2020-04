La Champions y Liga de Concacaf también tendrán cambio de formato anuncia Víctor Montagliani

Las eliminatorias para el Mundial de Qatar sufrirán variantes y desaparecería la hexagonal, se anunció ayer, pero también se ha confirmado que los torneos de clubes de la región también tendrán nuevo formato.

El presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, manifestó que debido a la emergencia, estas competencias obligatoriamente tendrán variación pues todavía no se han disputado la vuelta de los octavos de final del torneo actual, pero no se conoce cómo será el formato.

El que sí se mantiene y se jugará de la misma forma, es el Final Four de la Nations League donde están Honduras, Estados Unidos, México y Costa Rica. Se iba a jugar en junio pero se suspendió debido a la pandemia del covid-19.

"El Final Four no va a cambiar, pero todo lo otro sí, no solamente a nivel de clubes, sino también el resto de competencias. No sabemos cómo vamos a hacerlo. La Liga de Naciones es una prioridad para la Concacaf, era el nuevo formato que había para las eliminatorias, pero necesitamos estudiarlo", dijo Montagliani a canal TUDN.

Una de las recomendaciones que hará la Concacaf a sus socios, es restablecer las competencias con aficionados, por lo que algunos torneos irán para disputarse largo, pues el coronavirus está en estos momentos en su etapa más crítica en toda la región de la confederación.

"Es muy importante definir cuál es la prioridad a nivel de gobierno, cada país tiene su instrucción, para mí es muy importante tener una mentalidad deportiva y empezar primero los partidos con aficionados no es algo muy realista; para mi es mejor empezar sin aficionados y cuando las autoridades sigan que estamos listos, bueno", contó Montagliani.

La Champions de Concacaf inicialmente se comenzó a jugar en grupos de tres, luego pasó a muerte súbita con partidos de ida y vuelta. Algunas fuentes explican que podría disputarse el torneo en un solo país al estilo del Mundial de Clubes que maneja la FIFA.