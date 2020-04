Video: Norma Palafox y su picante baile en Tik Tok que enciende las redes sociales

En plena cuarentena en México por la crisis del coronavirus, Norma Palafox, jugadora de las Chivas, se ha vuelto viral por un video subido en Tik Tok.

Norma Palafox es considerada una de las futbolistas más bellas de la Liga Femenil MX y es por eso que arrasó en las redes con un picante video donde muestra su talento para bailar.

Descalza y vestida con unos jeans, gorra y un top deportivo, Palafox aparece bailándole a un balón de futbol en un video de unos pocos segundos que, de momento, ya rebasa los 36 mil likes.

Los comentarios han llegado para la figura de las Chivas de Guadalajara. En Instagram ya tiene más del millón de reproducciones su video y hasta seis mil comentarios.

Dijo que estaba harta del acoso, pero...

Es importante mencionar que la jugadora de Chivas Femenil, Norma Palafox, se manifestó harta por los comentarios de los hombres que acuden a los partidos de su equipo, ya que, asegura, no puede ni agacharse porque de inmediato comienza el acoso verbal o con gestos.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, dijo Palafox hace unas semanas en entrevista al diario AS.

“No me puedo meter en la cabeza de todos a cambiarles un poquito el chip. Quiero ser futbolista, no estoy para ser modelo, si hubiera sido modelo no estaría aquí todos los días bajo el sol queriendo hacer cosas, se presentan algunas situaciones, pero yo quiero lograrme como futbolista; soy sincera, me duele porque no nada más soy yo, hay muchas mujeres y no nada más en el futbol, trato de sobrellevarlo”, agregó.

Ahora, con este video que compartió recientemente, se le ha criticado, pues aseguran que si está cansado del acoso en los estadios no debería subir este tipo de videos.

Las críticas para Norma Palafox por su baile