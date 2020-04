Futbolista de Motagua, Josué Villafranca rompió cuarentena para regalar comida en su comunidad

La crisis por coronavirus ha sacado el lado más humanos de los deportistas por todo el mundo y este día le tocó al joven delantero de Motagua, Josué Villafranca quien decidió romper la cuarentena para regalar comida a los habitantes de su comunidad.

El ariete de 20 años se unió a un pequeño grupo de amigos, su madre (Claudia Raquel Quiñónez) y demás familiares para cocinar y más tarde llevar un pequeño bocado a los residentes de escasos recursos.

En palabras de Villafranca, "pues sé que es un momento difícil que estamos pasando por esta pandemia y sé que que hay gente que depende de su trabajo, si no trabajan, no comen. Es complicado para aquellos de escasos recursos. Hoy con mi familia y amigos decidimos aportar un granito de arena por esa gente que no tiene que comer. Así como dicen, hoy por mí y mañana por ti".

Actualmente, el jugador de Motagua está residiendo en Danlí junto a su familia mientras dura la cuarentena, una ciudad del departamento de El Paraíso que no ha reportado casos por Covid-19 hasta el momento.

Hasta la fecha en Honduras se reportan 442 personas diagnosticadas de las cuales han perdido la vida 41 de ellas y únicamente 10 recuperados.

