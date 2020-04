Esdras Padilla: "Los equipos tienen que hacer su esfuerzo y no dejar abandonado al jugador en la crisis"

El futbolista hondureño, Esdras Padilla, compareció este día en reacción a DIEZ refiriéndose a la crisis económica que está sufriendo jugadores de los equipos de la Liga Nacional traducido de la ausencia de pago por la pandemia de Covid-19.

Padilla al igual que Javier Portillo es uno de los defensores que da la cara para que se respeten los derechos de los jugadores a través de la Asociación de Futbolistas de Honduras y en la última semana ha contribuido con sus aportaciones para la causa.

"Hemos platicado mucho con el presidente de la Asociación de Futbolista con Eduardo Sosa, presidente del mismo. En estos días hemos estado ayudando jugadores de ciertos equipos que más lo necesitan y que están pasando por momentos complicados. Hoy todo mundo está encerrado en su casa y no tienen ingreso. A los equipos se les complica el pago y si nosotros no recibimos, de dónde vamos a suplir las necesidades básicas", explicó.

Real de Minas, Platense, Vida y Victoria han sido los primeros equipos beneficiado con la entrega de pequeñas provisiones entregadas por la AFHO.

En experiencia de estos días vividos, el exMotagua que milita ahora en el Victoria de la Liga de Ascenso, comentó que "un utilero del equipo me habló que no tenía prácticamente nada para comer porque ellos pasan del día a día o un sueldo simbólico, me llamó con pena, así que no trabajar un mes es complicado. Esa alegría de saber que se les ayudó con algo, es una labor buena".

RESPONSABILIDAD DE LOS EQUIPOS

En medio de la crisis el experimentado futbolista ha solicitado a los equipos que no se hagan de la vista gorda y que cumplan con sus responsabilidades, además de llegar a un acuerdo de pago con los jugadores, al menos un porcentaje de su sueldo.

"Desde el hecho que te falten a tu sueldo están complicados. Hay equipos que te pagaron hasta el día en que trabajaron. Eso va en contra del jugador, familia y ley. En esta situación tampoco podemos pedir el total, pero sí un porcentaje porque esta pandemia no se da todo el tiempo, estamos claros que todos vamos a perder, pero los equipos tienen que hacer su esfuerzo y no dejar abandonado al jugador durante la crisis", dijo.

Y agregó: "No pueden hacerse los desentendidos con sus responsabilidades, no es el hecho de darle una canasta básica, sino que al menos haga el esfuerzo de un porcentaje. Tenemos que ser conscientes que acá todo mundo va a perder, la economía general caerá".

AYUDA HUMANITARIA

Finalmente, hizo un llamado a los jugadores de la Liga Nacional que no han sido sacudidos por la crisis para que aporten un grano de arena para aquellos que no tiene nada para comer como un acto de solidaridad.

"No es que quiera decir que esté bien, pero si se puede ayudar con los jugadores que están mejor, lo podemos hacer. En Victoria hemos hecho eso, hay compañeros que viven en la sede que no han tenido qué comer y les ajustamos para unos 15 días", alzó.

Es un llamado para los jugadores "referentes y líderes de los equipos para ayudar al que necesita. No se trata de ayudar para recibir algo a cambio, si la bendición regresa será bueno".

En lo demás argumentó que anular o no un torneo por la situación que ha trastocada el Covid-19 "es una decisión compleja, este tipo de cosas pasan una vez cada un siglo. Tomar una decisión a la ligera siento que no hubiese sido prudente. En esas decisiones hay que tener mucha mesura porque no solo se juega el espectáculo, hay muchos intereses personales y económicos, pero para este tiempo ya tienen que tener un plan con el cual puedan decidir. Por lo menos los jugadores no vamos a estar esperando".