Muma Bernárdez no para: Los riflazos en redes sociales a Osman Chávez

"Muma me conoce de muchos años tanto en la Selección como en Motagua, él sabe el tipo de personas que soy. Cuando vi el comentario me sacó de onda porque no me lo esperaba de él. Uno tiene derecho en dejar en evidencia de muchas cosas que se están haciendo, pero no esperé incomodar a alguien como Muma, sino más bien que se pueda sumar", así reaccionó el exfutbolista y ahora diputado Osman Chávez tras las críticas de Víctor Bernárdez quien cuestiona que cada vez que ayuda hay una cámara detrás de él.

Después de escuchar las declaraciones de Osman Chávez, Bernárdez decidió seguir avivando el fuego con fuertes mensajes en su red social de Instagram en clara alusión a Osman quien ha andado en el departamento de Colón y otros lugares repartiendo ayuda en medio de la crisis del coronavirus.

En la primera imagen compartida por Bernárdez con emojis de silencio, se ve a una persona de la raza negra regalando dinero a alguien de la calle tomándose una selfie, luego colocó otra imagen donde recomienda dejar comida en la casa sin necesidad que las personas vean quién las regaló.

El último mensaje compartido lo hizo este viernes muy temprano citando un versículo bíblico que en una de sus partes cita "mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha; 4 Para que sea tu limosna en secreto: y tu Padre que ve en secreto, él te recompensará en público", citó Muma con un mensaje "no lo digo yo.