Se reporta primer periodista contagiado con coronavirus en Honduras

La pandemia por coronavirus ha alcanzado al primer periodista hondureño, quien fue diagnosticado con el virus el pasado miércoles 15 de abril en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

Se trata del comunicador Orlando Escoto, quien había ingresado al centro médico con síntomas de la infección y más tarde le fue confirmado como uno de los casos más en el departamento de Cortés.

En comparecencia con el programa "En la Mira" de Canal 6, el nuevo paciente con coronavirus tuvo una corta intervención en donde relató su situación con el periodista Carlos Martínez.

"Un saludo para el pueblo hondureño en el nombre de Dios. Para los que son escépticos, la enfermedad existe. Quiero decirles que hay que tener mucha fe en nuestro Señor Jesucristo, pero que después de él están los médicos, enfermeros y otro personal relacionado al trato de los pacientes.

Somos seres humanos expuestos a contraer esta enfermedad en cualquier momento, nadie está exento, hay que tomar las medidas. Yo tomé las medidas y consideraba que lo estaba haciendo bien, pero algo falló, somos seres humanos", comenzó relatando Orlando Escoto.

Interior del hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

INFORMACIÓN ERRÓNEA

Según Orlando Escoto, en su experiencia dentro del centro médico, ha observado que el mismo cuenta con todos los insumos y elementos de bioseguridad de los empleados de la salud.

“Gracias a Dios acá estoy con fuerzas. Afuera se maneja mala información, aquí la atención es de calidad, estoy en el Leonardo Martínez y la atención es buena. El personal médico anda cubierto totalmente. Esas redes sociales le están mintiendo al pueblo hondureño, en los centros asistenciales tienen todos los medicamentos y herramientas necesarias para salvar vidas. Aquí hay de todo para atender a cada uno de nosotros”, aclaró.

EXPERIENCIA

Traducido de sus últimas 48 horas postrado en una de las camillas del hospital mientras sigue conectado a los respiradores y atendiendo a las órdenes de los médicos, comentó que “yo soy un instrumento que Dios ha puesto en nuestro camino en Honduras para que se sepa la verdad, no lo contrario hay cosas que no se pueden saber. Puedo decir que no tengo miedo, he evolucionado, tuve dos a tres ataques de tos una vez al día, no es una cosa fácil, es una cosa difícil”.

También detalló que le ha tocado estar “16 horas al día boca a boca abajo para contrarrestar el virus, sentía dolor en la garganta, coyunturas. Nunca me dio escalofríos, tampoco ganas de vomitar. Lo que sí me afectó fue la temperatura llegando a los 40 grados, terrible”.

REGISTRO DE PERSONAS INFECTADAS EN HONDURAS

Actualmente Honduras registra 442 casos por coronavirus de los cuales se han recuperado 10 y 41 personas fallecidas.

Cortés (289), Francisco Morazán (58) y Colón (28) son los tres principales apartamentos más afectados con la pandemia.