Aumentan a 46 los muertos por coronavirus en Honduras y suma 457 infectados

Sigue subiendo en Honduras el número de infectados por el coronavirus. Este viernes se han registrado 15 nuevos casos, todos en el departamento de Cortés y ya se eleva a 457 personas contagiadas.

Las autoridades de Sinager informaron además el reporte de cinco personas fallecidas en las últimas horas y ahora ya son 46 los decesos debido al covid-19 que ya tiene de rodillas a San Pedro Sula donde se reporta que los hospitales están colapsando.

Siguen los mismos 10 recuperados que se informó el jueves. Las autoridades también revelaron que se hicieron apenas 53 pruebas para detectar la enfermedad que registraron los 15 casos de este viernes.

“Informamos que los ventiladores que fueron donados por el doctor Plutarco Castellanos, ya han comenzado a ser distribuidos en los centros hospitalarios, principalmente en la zona del Valle de Sula que es la más golpeada por el coronavirus”, dijo el doctor Francis Contreras de Sinager.

Durante la intervención, el doctor Contreras de Sinager confirmó que ya se están haciendo pruebas en los laboratorios privados, esto vendría a ayudar para detectar más casos y aislarlos para que no sigan contagiando. Hizo un fuerte llamado a no salir de casa si no es importante lo que va a realizar-

NÚMEROS DE COVID-19 EN HONDURAS

HOY VIERNES 17-04-20

53 pruebas realizadas

15 positivos

5 fallecidos cortes

NÚMEROS TOTALES

457 casos totales

46 muertos

10 recuperados