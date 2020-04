Terminaciones con "7" únicamente habilitados para circular hoy en Cortés, Colón y El Progreso

De acuerdo a la ordenanza del Gobierno de la República de Honduras junto a la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER), para este sábado 18 de abril está habilitado la circulación únicamente para las personas con terminación "7" en su tarjeta de identidad.

Sin embargo, esta medida está determinada solamente para los departamentos de Cortés, Colón y El Progreso para darle un trato especial a tales lugares con los diagnósticos más altos en el país.

La autoridades exigen que quienes estén en las calles, lleven consigno sus elementos de bioseguridad para resguardarse y privarse de contraer el virus.

Para hoy las personas de tercera edad , discapacitados y embarazadas tendrán un horario especial de atención en los bancos (9:00 am - 10:00 am), supermercados y ferreterías (7:00 am- 9:00 am). El público en general será atendido de 9:00 am. 5:00 pm.

Entre sábado 18 y domingo 19 de abril, nadie más tiene permitido movilizarse salvo a alguna emergencia justificada. Por lo pronto el toque de queda absoluto se mantiene hasta el 21 de abril en Colón, Cortés, El Progreso y Yoro.

RESTO DE LAS TERMINACIONES DE ESTA SEMANA

Avalado únicamente para Colón, Cortés y El Progreso: domingo 19 de abril (terminación 8); lunes 20 de abril (terminación 9); martes 21 de abril (terminación 0).