Polache: "Entrenadores me truncaron la posibilidad de debutar. Me quité la pica con un show mediático"

El cantautor hondureño Paul Robert Douglas Hughes, conocido popularmente como “Polache”, dialogó con DIEZ como primer invitado en la doble transmisión en vivo a través de las plataformas de YouTube y Facebook en medio de la algarabía por coronavirus.

En una amplia charla con el periodista Jorge Fermán, el cantante recordó su faceta como futbolista desde su corta edad, su pasaje por Motagua y su debut en la Liga Nacional a sus 35 años imponiendo un récord en la historia.

Con su distinguida guitarra en mano con los colores de la bandera de Honduras, Polache relató que cuando debutó con el Deportes Savio en la primera división en el 2012 “me saqué la espinita que tenía con algunos directores técnicos. Yo tuve a varios durante mi juventud con los que me llevé bien, pero también un par de fichas a los que les caía mal. Muchos de ellos me truncaron esa posibilidad de debutar en la Liga Nacional como defensa”.

Y agregó: “Al final me quité la pica con un show mediático que la directiva de Savio me permitió. Eso fue finalmente, un show para generarle apoyo al equipo que finalmente dio resultado. El Deportes Savio tenía un buen equipo, yo no estaba en cualquier cuadro de turuncas, era un excelente club. El profe me cumplió la promesa de darme 10 minutos, lástima que para el debut yo tenía una gran tendinitis por ponerme al trote de cipotes de 20 años, yo le puse corazón, pero me pasó factura la falta de entrenamiento que no había tenido en todos estos años”.

RÉCORD LOGRADO

Lo cierto es que su momento, Paul Robert Douglas Hughes impuso un nuevo registro al ser el futbolista con mayor edad (35) en debutar en una liga profesional.

“Yo tenía un récord de ser el futbolista de mayor edad en debutar en Liga profesional. Nadie debuta a los 35 años”, soltó.

Sin embargo, esta marca fue pulverizada por Patrick de Vlamynck, un guardameta belga que debutó con 37 años con el Royal Mouscron de la Primera División de Bélgica.

Algo que lamenta Polache es el hecho de no haber tenido más participación en la Liga Nacional para que sus seguidores no se quedaran con la imagen de los únicos 10 minutos que disputó en su estreno.

“Tengo otro récord, yo he sido el único jugador de una liga profesional que no ha recibido sueldo. El otro récord que tengo es del jugador que menos minutos ha jugado en una liga profesional desde su debut. La impresión que tiene la gente son los 10 minutos de Polache, la única tristeza que me queda dentro de mi vida en el fútbol es que no tengo vídeo para demostrar si era bueno de pequeño. Yo miro que todos tienen vídeo. De Messi , Cristiano Ronaldo los andan filmando desde que tenían cinco años, hasta a Maradona. No me estoy comparando como ellos, pero como que nadie estuvo pendiente de mí de filmarme alguna papada”, comentó entre signos de risas.

ENTRENADOR EJEMPLAR

Finalmente, recordó el lado más humano de Hernán García, el entonces DT del Deportes Savio que murió el pasado 5 de marzo tras perder la batalla contra el cáncer.

“Era una persona correcta, respetuosa, le hará falta a su familia y sobre todo al fútbol nacional. No permitía malas palabras, pero los que han estado en los equipos saben que las puteadas están a la orden”, enfatizó.