El ex árbitro Mario Moncada lucha en primera fila combatiendo el coronavirus en su pueblo

Digno de aplaudir. El ex árbitro hondureño Mario Moncada da el ejemplo y con una bomba de mochila al hombro, lucha junto a otros valientes héroes en su pueblo natal para evitar los contagios del coronavirus.

Moncada ha publicado en redes sociales los videos donde se observa fumigando los accesos a la ciudad con cloro y otros químicos. Explica que son 11 horas comunitarias las que le entrega a su pueblo.

Ver. JOVEN SALVADOREÑO SE SUBE A UN ÁRBOL PARA ESTUDIAR

Por ahora Talanga en el departamento de Francisco Morazán no reporta casos de coronavirus y Moncada pone el ejemplo. "Operativo desde las 6.00 am hasta las 4.00 pm en todas las entradas del pueblo talangueños coordinados por su servidor y el apoyo de 35 a 40 personas que realizamos labor de fumigar carros, personas, bancos , súper mercados, etc etc #Cloro para carros #Chadine para personas", contó.

Moncada fue uno de los experimentados árbitros de Liga Nacional, con experiencia y temple que le llevó a impartir justicias en varias finales. Fue polémico y enérgico, eso le hizo algunas mellas durante su carrera y fue apartado por las autoridades de la Fenafuth.

Ver: LOS SIETE DEPARTAMENTOS DE HONDURAS SIN CORONAVIRUS

"De nuestra parte estamos haciendo lo que podemos #COVIDー19 fuera de Talanga hasta hoy. Ni los policías se nos escapan, peor los militares", comenta Moncada quien es parte de la Corporación Municipal de Talanga al norte del departamento de Francisco Morazán.

El coronavirus en Honduras ya cobró la vida de 46 personas y se reportan 457 infectados en menos de 40 días que tiene el país desde que se dio el primer caso el pasado 10 de marzo en Tegucigalpa. Cortés es el departamento más afectado con 320 casos y 36 fallecidos.