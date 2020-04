Pedro Troglio: "Nadie hizo merecimientos para ganar el campeonato todavía"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, habló de la actualidad de sus jugadores en este parón por la pandemia del coronavirus, de la posibilidad de reanudar el campeonato Clausura 2020 y mayo y consideró injusta la idea de decretar un campeón.

"Prepararte en tu casa con una bicicleta fija no es lo mismo que hacer trabajos de velocidad, intensidad, aeróbicos o trabajos de campo tácticos o de rendimiento y después jugar cada tres días. Así que cuando vuelvan te puedo asegurar que es como cuando se van de vacaciones y peor porque unas como estas tan largas no han existido", inició contando en entrevista a Cinco Deportivo.

A Troglio le consultaron si todo su cuerpo técnico se encuentra en el país y confirmó que nadie ha regresado a Argentina.

"Estamos todos acá por una cuestión lógica. Todavía la Liga no ha dado nada claro, solo que el 1 de mayo supuestamente se comenzaba a entrenar y el 15 comenzabas a jugar, algo que uno no lo ve tan claro. Pero no puedo irme para que después pase algo aquí, se juegue y yo estando en mi país. Por eso hemos preferido esperar una decisión definitiva, si es jugar en junio o julio, tampoco me voy a ir en un vuelo humanitario para después no volver cuando se reinicie todo. Por eso estamos acá, cuesta, pero la familia lo entiende", agregó.

Lo que si tiene claro el entrenador argentino es que lo prioridad es la salud de la población. "Yo estoy esperando qué pasa, mi intención es que cuando digan que hay que arrancar estar acá. Pero esperamos que se solucione primero el tema de vida para después el fútbol".

En Olimpia se quedarán al final del certamen cuatro jugadores sin contrato: Matías Garrido, Cristian Maidana, Alejandro Reyes y Carlos Pineda. Su postura que que ninguno se marche del club.

"La mayoría de jugadores tiene contrato. Los únicos cuatro casos que se terminan son el de Garrido, Maidana, Reyes y Pineda y la intención nuestra y de la directiva es sentarse hablar para renovar. Después hay que ver si ellos llegan a un acuerdo económico, pero la intención es que no se vaya ninguno".

Su postura sobre los posibles escenarios de Liga Nacional

A Troglio le consultaron sobre lo que podría venirse en Liga Nacional. Hay propuestas desde reiniciar directo con el pentagonal, como decretar un campeón. y hasta declararlo nulo.

"Yo soy de la linea de la vida. Que todo esté bien. En los futbolístico pienso que nadie hizo merecimientos para ganar el campeonato todavía. Es decir, ni el que va primero en la tabla hoy, ni nosotros que vamos líderes de la general, porque sería injusto para un Marathón que está a tres puntos de la general y a tres del Clausura. La Liga es la que tiene que tomar una decisión, si los tiempos dan estaría bien terminarlo. Si no dan, imagino que en algunas ligas como la de Inglaterra donde lleva 25 puntos de diferencia el Liverpool pues ganarían ellos, pero en las ligas parejas imagino se decretará nulo. Vamos a esperar que el campeonato se decida", sentenció.

Niega que doparan a brasileños en el Mundial de 1990

En la Copa del Mundo de Italia 90, Argentina eliminó a Brasil con un gol de Claudio Caniggia. Tras el juego, Branco reveló que los gauchos lo doparon al darle agua mezclada con sedantes durante el partido.

Aunque Maradona, en diciembre de 2014, aceptó tal maniobra. Troglio asegura que esto es un mito.

"Esos son mitos. No hay que creer todo lo que se dice", cerró el exmundialista argentino y ahora entrenador del Olimpia.