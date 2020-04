Epidemióloga recomienda a Liga Nacional no reanudar el Torneo Clausura ni en junio

Este domingo el Gobierno de Honduras extendió el toque de queda hasta el domingo 26 de abril, determinación que pone en duda la reanudación del Torneo Clausura en el país y tiene a las autoridades del fútbol nacional pensando sobre qué hacer con los destinos del certamen.

Y es que el coronavirus en Honduras no ha llegado a su pico más alto, esto a pesar de contabilizar 472 casos hasta el sábado por la noche y 46 fallecidos.

Diez charló con la doctora Roxana Araujo, una de las epidemiólogas más reconocidas de Honduras y que trabajó junto al Gobierno en esta lucha contra el coronavirus.

Ella brindó su opinión y recomendaciones a la Liga Nacional sobre el destino del fútbol tomando en cuenta la actual situación de la nación. Estos consejos podrían ser determinantes para que la Liga termine adoptando medidas definitivas.

“No sé si la Secretaría de Salud a través del Sinager ha dado algunas recomendaciones. Esto será de manera personal como epidemióloga. Como recomendaciones y bajo los parámetros de un ascenso en los casos. Si bien es cierto se extendió la racionalización de las salidas bajo el último dígito de la tarjeta de identidad, para la parte del deporte es muy difícil porque implica concentración poblacional, cosa que ningún país le está apostando de momento”, inició contando.

Araujo apunta que el alza de los casos en Honduras podría llegar a finales de mayo y principios de junio, por ello recomienda no reanudar el Torneo Clausura ni en junio.

“Si lo miramos desde el punto empresarial al fútbol le tocaría bajo el marco de los rubros que no están dentro de la excepción como las comidas, farmacias y otras. La Universidad Autónoma tiene proyecciones en base a lo sucedido en China y en otros países, el Seguro Social y la Organización Panamericana tienen proyecciones para Honduras; posiblemente en las últimas semanas de mayo o las primeras de junio se dé el pico de casos más altos, todo va a depender de lo que haga el ente gubernamental y lo que nosotros como población acatemos”.

Y agregó: “Yo había leído que uno de los pronunciamientos de la FIFA es extender los contratos de jugadores que terminan en junio, se deberían extender los contratos por el tiempo que nos ha ocupado el tiempo de la pandemia”.

USO DE MASCARILLAS

Algo que ha surgido sobre el tapete es que se juegue a puerta cerrada y con uso de mascarillas por parte de los futbolistas, la doctora Araujo apunta:

“Hay condiciones que no están dadas todavía desde el punto de vista epidemiológico. No es lo mismo su mecanismo fisiológico de una forma sedentaria o caminando de manera normal como lo hacen los jugadores de fútbol por el esfuerzo, además los deportistas no han sido capacitados para el manejo de las mascarillas. Lleva un período de entrenamiento para que ellos puedan acostumbrarse a esto y no se vea afectado su rendimiento”.

“No es lo mismo la respiración sin ningún aparato a usar las mascarillas y hacer alguna actividad, también dependerá de las mascarillas que se utilicen. Están las mascarillas exclusivamente para los deportistas como las que usan los ciclistas y están las mascarillas convencionales que usa el equipo médico”, siguió aportando en entrevista a Diez.

Para finalizar, la doctora Roxana Araujo mencionó que hay una proyección sobre el pico de casos de Honduras, pero no lo hay con el descenso, situación a tomar en cuenta por parte de la Liga Nacional.

“Esta fecha es lo que nosotros contemplamos desde el punto de vista epidemiológico. Aquí hay gente que vive del día a día. Muchos no pueden almacenar para tres días, no digamos para almacenar 14 días. Por ello también es que no podemos decir cuándo es que iniciará el descenso de los casos. En el fútbol así serían las recomendaciones con el tema de reanudar la actividad y cuándo hacerlo”.

La Liga Nacional había propuesto a los clubes comenzar una mini-pretemporada el 1 de mayo y seguir con el campeonato el 15 de mayo, algo que se ve bastante complicado.