Juan Contreras, el “killer” de la Liga de Ascenso que espera por un llamado de Fabián Coito en la Sub-23

El inicio del 2020 iba de perlas para el joven delantero del Atlético Santa Cruz, Juan Contreras, quien con 21 años estaba presentándose como un auténtico rompe redes: 7 goles en 6 partidos.

Contreras vive su segunda experiencia a préstamo con un club en la Segunda División procedente del Vida, antes fue Bucanero en donde anotó 6 goles y ahora hace lo propio con el equipo dirigido por Wilmer Cruz.

El juvenil fue clave en los últimos títulos de las reservas en el conjunto cocotero, sin embargo, después de su debut en Torneo Apertura 2019 no encontró lugar con Fernando Araújo, así que pidió su salida en calidad de cesión.

Antes del brote de la cuarentena por coronavirus, sus números y rendimiento comenzaban a hacer eco hasta el cuerpo técnico de la Selección Sub- 23 comandado por el DT uruguayo, Fabián Coito.

Te puede interesar: Presidente de la Liga de Ascenso anuncia que los clubes piden por anulación de torneo

“No puedo decir que estaba en lo más alto de mi rendimiento, pero estaba haciendo un gran papel. Llevaba siete goles en seis partidos y no es fácil porque los grupos en la segunda división es una cosa difícil. En lo personal, el hecho de pararnos nos afecta a todos por la pandemia, pero estoy activo entrenando para volver más fuerte”, dijo Juan Contreras.

Lo cierto es que el ariete había impresionado al elenco de la selección durante uno de sus encuentros amistosos. “Me anotaron en una lista preliminar para ser convocado posiblemente a un microciclo”.

Ver: Epidemióloga recomienda a la Liga Nacional no iniciar el torneo ni en junio

Y agregó: “Ese es mi objetivo, regresar a la primera división y mostrar que soy capaz. Quiero estar en esa selección Sub-23 una vez que termine toda esta pesadilla de coronavirus”.

ACTUALIDAD CON EL VIDA

Contreras forma para de la última generación de futbolista de buen nivel dirigidos por Francisco Pavón y Carlos Rosales. Por ahora mantiene contrato con el club, pero busca oportunidad en el primer equipo, de lo contrario buscaría tirar por su salida.

“En cierta forma siento que se han olvidado de mí. No me buscaron ni equipo, tuvimos que formar otras opciones para seguir creciendo y fue donde el profe Wilmer Cruz me abrió las puertas. Estoy muy agradecido con él”, soltó.

DÍAS DE CRISIS

Finalmente, detalló que durante sus días de cuarentena no ha resentido la crisis como otros compañeros. “Gracias a Dios no ha faltado el pan en la mesa de mi familia, pero estamos sobreviviendo poco a poco”.

En lo demás me entristece porque esta “pandemia ha dejado muchas muertes a nivel mundial, esta enfermedad no es un juego y estamos tratando de tomar todas las medidas para evitar un contagio”.