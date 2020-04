"El que no llora, no mama": Diego Vázquez responde a quienes lo llaman "llorón"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, quien se convirtió en un hondureño más, aprovechó el momento de la cuarentena para dialogar con Jorge Fermán y Jenny Fernández, presentadores de Diez TV y hablar de lo que sucede en el país.

Rumores Honduras: Troglio anuncia renovaciones en Olimpia y Jonathan Rubio es noticia

En medio de la pandemia del coronavirus, el timonel de los azules empezó contando las cosas que le están tocando realizar en su hogar ante la ausencia del fútbol.

"Tiempo para estar con la familia, leer, empecé a jugar poker en línea, saliendo poco, solo para comprar alimento. Básicamente lo que hacen todos".

Sobre las declaraciones que a su equipo se debería coronar coronar campeón ante este panorama, fue directo.

"Yo no lo dije en ese términos, sino que los 27 puntos nos costaron sangre y los que están en esto saben lo que cuesta cada partido, imagínate ganar cuatro clásico: dos a Olimpia y Real España. Con Marathón empatamos, pero esto cuesta mucho. Cada punto cuesta trabajo de todos: técnicos, los jugadores, directivos. Por algo estamos primero".

Luego de eso, el técnico de OIimpia, Pedro Troglio, habló sobre el tema y consideró que nadie ha hecho lo méritos para que se declare campeón. Al consultarle a Vázquez sobre las palabras del estratega merengue.

"No lo escuché, pero me extraña porque él sabe lo que cuesta ganar cada partido y cada clásico. Nosotros a Olimpia le ganamos los dos clásicos, al Real España también y los 27 puntos nos costaron mucho. No creo que en este caso Pedro piense lo mismo si en el torneo internacional que está jugando se lo anulen o no le den valor para lo que ha logrado hasta el momento".

Además agregó: "Esto cuesta sangre y quitarle mérito a algo que ya se logró, no me parece lo correcto. Lo demás, pero el mérito está, ya lo demás es opinar".

Sobre el panorama que ve en Liga SalvaVida

Cuando se le consultó sobre el panorama que mira él de cara a lo que pueda suceder en el campeonato de la Liga Nacional.

"Hay que ser solidario y con un mes ya perdimos todo el entrenamiento, la forma colectiva y física que teníamos. Si hay que retomar, hay que realizar una pretemporada y me parece algo ilógico hacerlo para terminar un campeonato. Yo amo este país, pero tenemos que ser sinceros que económicamente no es de los mejores, ni tenemos la mejor liga en lo económico, en lo deportivo sí estamos a la altura para pelear con Costa Rica. En este caso estamos matando a los equipos chicos y gente que está con contratos a la espera... esos es lo que pienso. seguramente de lo que pienso hacen lo contrario".

Y sobre los que se han referido a declararlo nulo. "Tendrían que declarar nulo los dos torneos porque las bases son Apertura y Clausura, entonces el anterior tampoco serviría porque los contratos son así. Yo tengo las bases y claramente dice que son torneos Apertura y Clausura, eso (dar por nulo el torneo) no me parecería algo lógico y más con el 70% del torneo jugado. Independientemente de quien se vea beneficiado y que no es momento para buscar eso, es la realidad. Hay muchos jugadores extranjeros del Vida, Platense, Motagua, Olimpia y que están en el limbo, sus familias esperando. Los equipos grandes están bien porque les pueden pagar, pero hay equipos que ni durante la liga cobran, imagínate ahorita con esta situación, es menos. Por eso hay que ser solidarios con ellos en ese aspecto".

Vázquez relacionó lo que sucede en el país en comparación con otros países.

"Mirando otras latitudes que empezaron la cuarentena antes que nosotros parecería prácticamente imposible por el momento que está el país. Tomo como ejemplo Argentina que empezó una semana más tarde que nosotros y todo se va sucediendo una semana más tarde. Acá creería que lo estamos haciendo bien, pero no al nivel de otras latitudes".

No le preocupa el ritmo de juego

Este parón que lleva el campeonato de la Liga Nacional no es problema que preocupe al técnico del Motagua, ya que esta situación es para todos los clubes y deberán encarar de igual manera.

"Nosotros tenemos mucho tiempo de trabajar y hay jugadores que tienen más de seis años y eso es una ventaja, pero en lo demás, todos los equipos estamos igual porque nadie ha entrenado, ni competido. En ese sentido diría que estamos igual y no es algo que me preocupe. Cuando decidan empezar haremos lo mejor, si es que es esa la decisión. No es algo que se mire viable, ni lógico para un país pobre como lo han hecho en otras latitudes".

Diego Vázquez no comparte tener que jugar sin aficionados. "No es lo ideal jugar sin gente porque el fútbol es para la gente y parte de lo que mantiene esto es el público. Esto afecta a todos y partidos sin público nadie se acostumbra y parece un entrenamiento".

Al consultarle sobre los jugadores que han salido a la calle para brindar una mano a los más necesitados. "No es lo ideal, pero si también les nace ser solidarios, eso es positivo y tiene la doble lectura. Vi algunos que salieron a ayudar a gente con comida y es una obra de altruismo que es positiva".

Se refirió al escándalo de Rubilio Castillo

Como todo técnico que cuida la imagen de su equipo, el estratega argentino compartió la charla que tuvo con el goleador azul, quien se vio envuelto en un problema con su pareja y fue noticia en el país.

"Estuve hablando con Rubilio y es algo privado. Yo no conozco los detalles, tampoco lo llamé para eso, ya que es su vida privada y uno la respeta mucho. Lógicamente le hicimos saber algo que ya sabe que las 24 horas es jugador de Motagua y todo lo que haga, bueno o malo, repercute de forma mediática. En ese sentido debe de estar tranquilo y las primeras 48 horas que se meta debajo de la cama con buena onda y tratando de darle ánimo".

Pero dejó claro que. "Ha pasado en otros casos y pasó hace poco con un jugador del Real España y así sucesivamente en otros equipos. El futbolista es un ser humano y no está abstracto de los problemas que tiene la sociedad en general. No es algo para rasgarse las vestiduras o hacerlo más grande de lo que es. No es algo que debe de mezclarse mucho con lo deportivo".

Responde a los que le dicen "llorón"

Diego comentó que de parte de la directiva de Motagua no existe una postura sobre lo que debe hacer la Liga Nacional.

"He hablado más con ustedes dos que con los dirigentes ja, ja,ja . Solo he tenido llamadas telefónicas, pero ninguna referente a una posición total de Motagua, ya que es algo que nadie sabe. En este caso son las autoridades de la liga a la que corresponde. Motagua es un implicado y cualquier postura podrían decir que es porque se quiere algo. En realidad nosotros no queremos nada, queremos jugar y que todo esté bien".

También indicó que el tema de ellos no es igual que el de Honduras Progreso. "El caso de Honduras Progreso es diferente porque está el acumulado de los dos torneos, en el nuestro no aplica porque Olimpia ya salió campeón de un torneo y por eso tienen los puntos que tienen en la general".

Y explicó que Motagua les está pagando su sueldo de manera normal. "Hasta ahora estamos al día, pero en ese tema veremos que pasa con lo subsiguiente y por ese mismo caso debe tomar una determinación. Estamos todos a la espera. En ese caso Motagua es muy responsable".

Durante se realizaba la entrevista, al técnico del Motagua le tildaban como un llorón o llorona y se le trasladó la pregunta y este de manera muy jocosa respondió. "Mi mamá de chiquito me decía que el que no llora, no mama. Con altura, no quiero ser grosero".

Sobre el tema del Estadio Nacional

El Motagua y Olimpia se retiraron de jugar del estadio Nacional por diferencias con la CONAPID y pese a que el técnico de los azules le gustaría retornar a su casa.

"El Nacional es nuestro estadio, nuestro templo sagrado y ojalá se solucione lo más pronto posible. Los equipos por algo tienen una sede y el Nacional es la nuestra. Ojalá se solucione el impase y lo puedan arreglar".

Y añadió: "Hemos hablado poco del tema. La últimas reuniones fueron antes del clásico y fue más de temas deportivos".

Las ofertas que ha tenido de otros clubes

Los buenos resultados que ha tenido bajo el mando del Motagua le han abierto puertas en otros clubes, pero Diego Vázquez considera que no su amor por el ciclón es muy fuerte.

"He tenido ofertas de otros países de Centroamérica, pero ninguna me ha seducido, no sólo en lo económico. En Motagua somos un cuerpo técnico con Ninrod (Medina), Javier (Núñez), "Pato" (Negreira), Hugo Caballero y con los dirigentes también tenemos muy buena relación. Algunas veces disentimos, pero el objetivo es que crezca Motagua".

"A veces es como uno se va sintiendo, creo que tenemos todo mecanizado de una manera buena, inteligente y es buena la para la institución. Ahí están los resultados de las finales, ahora ganar el clásico por más de tres goles es algo que no había sucedido en Motagua. Creo que lo vamos llevando bien, espero que los dirigentes y nosotros nos sintamos bien. Me movería algo que sea mucho mejor que Motagua, ya que he tenido ofertas que son un poco mejor en lo económico, pero no me genera la confianza que tengo con los directivos. Uno debe de ser inteligente", finalizó.