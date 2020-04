El Blog de Mauricio Kawas: El Clausura no encuentra condiciones para reanudarse

Por: Mauricio Kawas

En este momento ya no hay espacio para más espera. Los expertos en salud están bien claros cuando aseguran que el punto más alto de la pandemia en nuestro país se estará viviendo en las primeras dos semanas de junio. Los modelos pueden variar en una semana más o menos.

El domingo tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Dra. Roxana Araujo y fue categórica al declarar que antes del 15 junio no se podía pensar en organizar ningún evento deportivo ni siquiera a puerta cerrada. La Doctora es experta en Epidemiología y su opinión es compartida por varios expertos en la materia.

También es poco probable que a partir del 15 de junio se pueda comenzar con los entrenamientos de los clubes. Esto quiere decir que, en el mejor de los estimados, tal vez se pueda hacer algo a partir de julio. Con estos datos pensar en reanudar el Clausura 2020 carece de sustento y de base. Es muy simple. La mayoría de los equipos no cuentan con el dinero para esperar tanto tiempo.

Hoy en día no tiene sentido que la Liga espere más tiempo para reunirse y tomar decisiones sobre el futuro del Clausura. Las proyecciones están ya bastante claras y los médicos han publicado sus estimados sobre cómo se comportará la pandemia en Honduras. Con esos estimados deben reunirse y entender que no habrá fútbol antes del mes de julio. A partir de esa aceptación deben definir escenarios posibles y someter todo a una votación.

Aclaro que no vengo a promover que se declare o no se declare campeón a un equipo. Eso lo pueden decidir en la Asamblea. Lo que sí vengo a promover es que ya no pierdan más tiempo esperando a que de la noche a la mañana aquí todo esté normal. Porque no será así. La toma de decisiones se ha vuelto urgente para varios clubes cuya situación económica es grave.

Y es que este tiempo de espera innecesario solo promueve la incertidumbre en la mayoría de los clubes. Una incertidumbre que no les permite planificar la forma en cómo resolver todos los compromisos económicos pendientes. Y claro, entre más es el tiempo de espera mayor es el costo. Hay por lo menos seis equipos que ya no pueden esperar más. Cuatro de ellos ya levantaron su mano y alzaron la voz. Animo a los otros dos, o incluso tres, a que hagan lo mismo y así promuevan la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria lo más pronto posible.



Ya aquello de que ‘no tenemos prisa para tomar una decisión’ no aplica. Hay prisa porque no hay dinero para sostener esto. El Clausura no tiene ni espacio médico y mucho menos espacio económico para que pueda reanudarse. Para mí esto pasa por terminarlo (ya sea declarándolo nulo o darlo por finalizado) y el dinero de ayuda que los clubes puedan recibir sea utilizado para que cada equipo pague lo pendiente de los contratos actuales y así iniciar limpios el nuevo ciclo de Apertura – Clausura a partir del mes de agosto con sus arcas sin deuda.

Ese es el escenario que a mi juicio tienen más lógica y más sentido común considerando todas las cifras y estimaciones por parte de los expertos en relación a esta pandemia que el mundo está viviendo. Probablemente no es el escenario que más nos gusta, pero es el escenario que debemos aceptar como una realidad inevitable.