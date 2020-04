Entrenador hondureño Gaspar Vallecillo escribe su primer libro sobre fútbol

Gaspar Vallecillo Castro es un hondureño que vive en Tegucigalpa, y a sus 25 años ya tiene cuatros libros, este último lo ha escrito en este momento de cuarentena debido a la pandemia del coronavirus.



Es un Licenciado en Literatura, título que ha podido conseguir en la universidad de Bucaramanga, Colombia, también es entrenador de fútbol, razón por la que decidió guiar esta última escritura enfocada en este deporte y llamarlo: 'Los Principios de mi Juego'.



Además de poner en práctica la literatura, también se dedica a entrenar niños, título que recibió a sus 19 años, y ha podido llevar ambas carreras de la mano. Su cuarto libro saldrá a la venta el próximo 25 de abril.

¿De qué trata el libro?

El libro trata sobre momentos relacionados al fútbol que me han marcado. Se puede leer sobre mi modelo de juego preferido, el Juego de Posición. Así mismo en muchos capítulos escribo sobre entrenadores a quienes tengo como referentes Johan Cruyff, Josep Guardiola, César Menotti, Marcelo Bielsa entre otros, pero también de maestros, amigos y familiares que me capacitaron para interpretar mejor el juego. Y creo que lo más importante es que trata sobre lo que siento cuando veo una pelota rodar en un campo de fútbol. Para mi eso es el fútbol, un juego que tiene que ver mucho que hacemos con la pelota y en qué espacios nos movemos.

¿Cómo nace la idea de escribir su libro?

El libro se llama Los Principios de mi Juego. Escogí ese nombre porque cada oración del libro, representa mis principios, no solo como entrenador pero como persona. Mis principios son amar mi profesión, respetar el conocimiento del juego y su esencia, cómo por ejemplo la del fútbol. Este juego es primero que todo creación, luego será muchas cosas más. Pero primero es sentirse libre jugando. Y está libertad debe ser guiada por entrenadores listos para interpretar que es el futbolista es el principal en este juego. Los Principios de mi Juego es una manifestación a favor del conocimiento, el amor a la pelota y admiración total al que disfruta de jugar.

Apoya a Gaspar adquiriendo su libro aquí

¿Cómo nace la idea de escribir este libro?

La idea nace durante la pandemia realmente. Ante esta crisis, creo que muchos hemos sacado ideas que hemos tenido guardadas. Con tanto vaivén pensaba que era necesario llevar mediante mis letras un poco de amor al juego que siento que lo hemos perdido. Siempre he escrito análisis sobre partido, tengo un blog en diez, soy muy activo en mi cuenta de twitter @gasparvc_ este será mi cuarto libro, he escrito de poesía antes y ahora un libro dedicado especialmente a lo que amo: el juego.







¿En qué se inspiró para escribir este libro?

Me inspiré en todos los momentos que he vivido en estos años. Obtuve mi licencia para entrenar en fútbol formativo a los 19 años otorgada por la Escuela de Entrenadores de Honduras, desde entonces estoy dedicándome a la formación no solo de futbolistas pero de ideas que puedan complementar a la persona. La dedicación al conocimiento que pueden adquirir los jugadores que entreno es tanta que actualmente estoy estudiando en la Escuela Oficial de Entrenadores César Luis Menotti.

Mi dedicatoria principalmente va hacia como se lee en la primeras páginas de mi libro: “A los que se defienden con un balón” este libro es dedicado a todos los jugadores que he dirigido, porque de cada uno de ellos he aprendido, así como también a quienes me leen seguidamente, me dan fuerza para seguir escribiendo sobre el deporte que amo.

De escribir otro libro ¿será con esta línea o buscará otra?

Hay que ver que nos depara el futuro. Yo acabo de terminar la carrera de literatura en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia. Seguro voy a escribir otro libro, espero que sea el balón quien de nuevo guíe mis deseos para escribir.

¿Hace cuánto tiempo lo inició a escribir?

Lo he estado trabajando durante la pandemia. Algunos de los capítulos del libro fueron publicados en los medios digitales que trabajo. Como también otras son ideas que escribí anteriormente en mi cuenta de twitter. Así mismo vale aclarar que es un libro digital que saldrá publicado el 25 de abril y estará disponible en amazon.com en formato Kindle.

Quiero que el lector se enamore del libro. Quiero transmitir todos los sentimientos que tengo por el fútbol. Que sientan lo mismo que yo siento cuando estoy dirigiendo un partido, adrenalina pura. Que se hagan más preguntas sobre el juego y que quieran saber mas todos los días.

Gaspar está habilitado para entrenar a nivel formativo mediante la escuela de entrenadores de fútbol de Honduras. Además está estudiando en la Escuela Oficial de Entrenadores César Luis Menotti de Argentina.