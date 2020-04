Jonathan Rougier cuenta cómo pasan la cuarentena él y sus compatriotas en Tegucigalpa     

Jonathan Rougier, portero argentino del Motagua, dice estar preparándose para un eventual reinicio del torneo Clausura 2020 y cuenta cómo han sido sus días de cuarentena en Tegucigalpa, capital de Honduras.

"No es una vida normal, hay que estar en casa cuidándonos... Mi hijo está muy chico aún y no entiende, pero debemos tomar las medidas de no salir y estar en casa", le contó el cancerbero pampero al programa radial 'El Vuelo del Águila'.

Indicó que lo único que le resta es "hacer ejercicio para mantenernos aptos para volver cuando toque" en la Liga Nacional.

Considerado uno de los mejores del campeonato hondureño en su puesto, Rougier se refirió al poco contacto que ha tenido con sus compatriotas Matías Galvaliz y Gonzalo Klusener, además del paraguayo Roberto Moreira.

"Vivimos en el mismo edificio de apartamentos, pero no hay forma de vernos, nos comunicamos por Whatsapp", se sinceró en relación a las medidas preventivas que están tomando las cuatro familiares.

JONATHAN ROUGIER Y SUS PAPÁS

"Me preocupan mis padres, pero en Villa Elsa, Entre Ríos, no ha llegado la enfermendad", cuenta con alivio Jonathan Rougier en relación a sus progenitores que están en Argentina.

Menciona que "estamos atentos a lo que pueda pasar" trayendo a colación el certamen catracho, suspendido de momento por el brote mundial del coronavirus Covid-19.

"Ojalá esto pase pronto y podamos nuevamente hacer lo que más nos gusta, jugar fútbol", suelta con esperanza Jonathan sin la certeza de cuándo eso vaya a suceder.