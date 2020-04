San Pedro Sula podría convertirse en "la Guayaquil de Centroamérica", advierte médico

El Valle de Sula se encuentra en grave situación en las últimas semanas. Han colapsado los hospitales por enfermos del coronavirus; en abandono está clínica móvil que montó el gobierno en Villanueva porque no tiene agua ni energía eléctrica.

El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de médicos del Seguro Social en San Pedro Sula y uno de los pocos que ha advertido lo que está pasando, levanta la voz y explica que el Valle de Sula sería en las próximas semanas, el valle de la muerte.

El galeno dijo en la radio HRN que en “en Honduras no solamente han fallecido 46 personas por covid-19, por lo menos hay 30 muertos más”, situación que por ahora no tiene preocupadas a las autoridades.

El doctor Carlos Umaña del Seguro Social de San Pedro Sula ha sido fuerte crítico del gobierno por el mal manejo de la emergencia.

Una de las cosas que tiene en alerta a los servicios médicos, es que no cuentan con el personal y equipo suficiente para tratar a los contagiados. "Ahorita calculamos que existen dos mil casos de covid-19 y hay más fallecidos, unas 30 personas más han muerto en las salas por covid-19, que no han sido reportadas por Sinager”, dijo Umaña.

Uno de los ejemplos en el mundo y que en Honduras se está a tiempo de repetir, es lo que pasó en Ecuador, donde no se cerró la ciudad de Guayaquil y en pocas semanas, se disparó el número de muertos y los servicios de salud colapsaron.

“Necesitamos actuar ya, sino el Valle de Sula se va a convertir en la Guayaquil de Centroamérica”, repitió el doctor Umaña que considera que San Pedro Sula, al ser el foco de la infección, debe ser aislado e ir barrio por barrio a realizar pruebas a las personas para montar cercos epidemiológicos.

Criticó que se haya contratado médicos cubanos que no son especialistas sino residentes y no los ocho mil médicos hondureños que están desempleados. "¿Por qué no tomaron en cuenta a los médicos nacionales en lugar de haber gastado 40 mil dólares en el flete de un avión para trasladar a los cubanos?, se preguntó Umaña.