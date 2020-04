Ya puedes registrar a tu equipo en el Torneo de League of Legends de Diez y Claro

El objetivo de DIEZ junto con CLARO es que puedas quedarte y entretenerte desde casa, por lo que te traemos el PRIMER TORNEO de uno de los juegos más grandes de los eSports, como lo es League of Legends.



Con la iniciativa que estés enterado de todo el torneo te invitamos a utilizar el Hashtag #ClaroQueMeQuedoEnCasa, éste se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril a partir de la 1:00PM (Hora de Honduras), así que ya puedes registrar a tu equipo para este gran torneo.

Registro de los equipos al Torneo League of Legends Diez 2020

El registro de los equipos que deseen participar en el torneo de League of Legends ya se encuentra disponible, así que para participar e inscribir a tu equipo lo único que tienes que hacer es entrar en el siguiente enlace a la plataforma de eSports Toornament, o lo puedes hacer a través del sitio diez.hn/esports.



Cabe destacar que la inscripción es totalmente gratuita para los equipos. Sin embargo, la aceptación de los equipos únicamente será, para todos aquellos que ya esten conformados, es decir, no se aceptarán inscripciones individuales, pues, NO se crearán grupos al azar, sino se tiene un equipo debidamente armado, NO se podrá registrar.



Reglas Oficiales League of Legends Diez 2020

Antes de registrarte te invitamos a conocer las reglas oficiales del torneo de League of Legends, dandole clic a la siguiente imagen, esto para que estés más informado de cómo se llevará a cabo.