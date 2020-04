Pedro Troglio: "Con Diego Vázquez no hay ninguna rivalidad más que la del fútbol"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, sostuvo un extenso mano a mano con DIEZ y explicó por qué no hizo maletas para regresar a Argentina en esta pandemia de coronavirus. También dijo que no tiene rivalidad con Diego Vázquez y se refirió al panorama en Liga Nacional.

Trogio tuvo la oportunidad de retornar a su país para pasar esta cuarentena con los suyos, pero confirma que no tomará una decisión mientras no tenga claro lo que ocurrirá con el Clausura 2020.

"Vinimos acá a trabajar, acabamos de renovar hasta junio de 2021. Nunca pensamos en irnos hasta que no haya una claridad de lo que va a pasar con el campeonato. La única manera es que mañana la Liga diga por ejemplo: arrancamos tal fecha de agosto, entonces sí uno puede hacer un viaje de ida y vuelta. Es duro estar lejos, pero este es nuestro trabajo, la familia lo entiende. No la he dejado sola, están juntos, con mi esposa. Viven de mi trabajo y entienden. Estoy esperando una decisión clara", inició contando.

Liga Nacional tiene planificado reanudar la actividad el 16 de mayo y que los clubes tengan dos semanas de acondicionamiento físico. Pero el panorama todavía no es claro.

"Va ir aclarándose o complicándose cada día. Nadie tiene una bola mágica, unos dicen que en mayo, otros que no. Va a ser paulatinamente que los países van a arrancar por economía. Pero entiendo que hay gente que necesita trabajar, es fácil desde la comodidad decir: que no salgan. Pero hay gente que vive del diario", agregó.

A pesar de la distancia, Troglio mantiene constante comunicación con su familia. Su esposa y dos hijos pequeños están en La Plata. "Mis otros dos en Castelar que es cerca y la mayor en Cuenca, a una hora de Madrid. Le dio síntomas, pero está bien".

No hay rivalidad con Diego Vázquez

Troglio habló de muchos temas y respondió a las interrogantes de los aficionados. Una de ellas fue algún día hará un asado con Diego Vázquez, técnico del Motagua.

"Ya estuve con Diego comiendo en la embajada argentina a fin de año, compartiendo un asado con mi cuerpo técnico y él con el suyo. No hay ninguna rivalidad más que la del fútbol, él opinará una cosa y yo otra. Pero no tengo más rivalidad que esa".

¿Llevo vino Diego, porque dicen que duro? Se le consultó, soltó una sonrisa y respondió: "Lo puso todo el embajador. Yo tengo dos mendocinos en el cuerpo técnico y tampoco pusieron nada, olvidáte".

Sobre una rebaja de salario

El timonel albo contó que la dirigencia del Olimpia está al día en el pago de salarios a los jugadores. Consultado sobre los clubes del mundo que han decidido bajarse el salario y si estaría dispuesto a hacerlo.

"Sí. Pero estamos comprando al Real Madrid o Roma, que sus jugadores ganan 200 mil euros por mes. Acá en el equipo es diferente, hay jugadores que ganan muy poco, si le sacás el 30% es difícil. No hay comparación", cerró.

