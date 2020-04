Pedro Troglio: "Me encanta Roberto Moreira, me parece un delantero terrible"

En Live de DIEZ con Pedro Troglio, técnico argentino del Olimpia, confesó el futbolista del Motagua que le gusta, por el jugador que le han preguntado y se refirió a La Cueva del León.

A su llegada a las filas merengues, el argentino ha buscado devolverle la mística al club y gestionara algunos beneficios para los atletas. Una de ellas fue el sorteo de un auto entre el plantel.

"Bueno. Son cosas secundarias, promesas que le había hecho al plantel junto con el presidente. Lo importante transmitir la pasión que uno siente y ver después en la cancha reflejado eso. Me siento bien representado por este grupo, podemos perder partidos, pero no esa casta que tiene este grupo. Los admiro por el sacrificio que han hecho de viajes, lejos de la familia y se han conseguido los resultados".

En plena plática, un jugador del Olimpia le escribió a Carlos Castellanos y le dijo que le preguntaran a Troglio quién es su jugador preferido.

"No quiero decirlo porque se van a enojar los demás, hay un par de consentidos. Hablo más con ellos que con mis hijos. Me causa placer, son tres o cuatro, pero mejor no nombrarlos. ¿Es Deiby Flores o Patón Mejía?. Tengo un grupo de jugadores bárbaros, son leales. A veces me enojan, como el último clásico, pero fui injusto por el desgate, el culpable fui yo por ponerlos a todos y me hice cargo".

¿Carlos Pineda al extranjero?

Un aficionado le consultó sobre el futuro del volante Carlos Pineda, quien se queda sin contrato al finalizar el Clausura. ¿Que tan cierto cierto es su salida al extranjero?

"Yo como entrenador espero que no se me vaya, pero todo lo que sea para que progresen bienvenido sea, no puedo ser injusto. Entiendo que el progreso está saliendo. El club va a hacer el intento con los que vencen contrato como (Cristian) Maidana, (Matías) Garrido, (Carlos) Pineda y (Alejandro) Reyes, sentarse para ver que se queden. Ojalá que así sea".

¿Le han llamado del extranjero preguntado por Pineda? Se le consultó al argentino y no vaciló.

"Por muchos me preguntan, por Pineda y unos cuanto más. Uno trata de decir lo que vive. Me han preguntado también por jugadores de Motagua, l que pasa es que con ellos no convivo. Con los de Olimpia sé lo que pueden dar en el plano sicológico, mental, de conducta. Me han han preguntado, no quisiera que se me fuera nadie, pero entiendo que los jugadores quieren da el salto".

Buen ambiente en el Olimpia, fernet y música de cuarteto

Si hay algo que resalta Pedro Troglio, es la armonía y ambiente de camaradería que reina en el Olimpia.

"Hay muchos cómicos. Ahí tenés al Caracol (Edrick Menjívar) que le mete onda, después los argentinos. Lo cargan a Patón, a Lacayo, Leverón le mete onda, la pasamos bien divertido. Tenemos un bonito grupo. A veces uno se enoja porque quisiera ganar todos los partidos, pero lo que han hecho por nosotros es increíble. Campeonísimos, récord de puntos, una posible semifinal de Champions de Concacf, todo en ocho meses".

Al gaucho le consultaron cuándo fue la última vez que tomó fernet,una bebida alcohólica amarga elaborada de hierbas, y la música de cuarteto.

"Hace 20 días que se terminó el fernet y no tenemos más. Me gusta más el cuarteto que la cumbia. Nos gusta porque tuvimos un gran cantante que era Rodrigo "El Potro", murió en un accidente en su mejor momento".

No alcanzarán dos semanas para recuperar la parte física

Liga Nacional pretende reanudar el torneo Clausura 2020 en el 16 de mayo y que los clubes tengan dos semanas de reacondicionamiento físico. Troglio es claro y explica que este tiempo no bastará para recuperar al jugador.

"El parón nos va a llevar a la necesidad de cuatro o cinco semanas de preparar el equipo para hacer petemporada. Es la primera vez que se paran tanto, pero todos llegaremos igual. Lo que hagan los jugadores adentro de su apartamento no es la realidad de lo que trabajamos, una cosas es detenerse una semana. Pero van a llegar como que vinieran de vacaciones y se va a tener que iniciar de cero.

"No alcanzan dos semanas, pero estamos expuestos a lo que diga la Liga. Van a pasar problemas como los que tuvimos nosotros a inicio, jugadores con problema de rodillas, desgarros. Con el parón que tenemos, dos semanas no alcanzarán".

Espera inaugurar la "Cueva del León" y las canchas en Honduras

Olimpia trabaja en la construcción de su sede: la Cueva del León. Pedro Troglio visitó el lugar y aunque no quiso dar más detalles, dijo que espera poder estrenarla.

"Estuve en ella, no voy a contar mucho, pero acrecienta el gran nivel que tiene este club. Cuando esté listo va a ser hermoso. Por como va todo, me va tocar estrenarla, no tengo duda que voy a estar allí. No voy a decir mucho, porque es una sorpresa, el día que esté el impacto será lindo".

Troglio también se refirió al estado de las canchas en Honduras. Lamentó que no todas presenten las condiciones ideales.

"El único déficit del fútbol hondureño son el estado de los terrenos de juego. El que mejor está es el Olímpico. El Nacional está bien, el de Vida también para jugar. Pero hay terrenos difíciles, es algo que hay que solucionar. Es complicado por el costo".

Las preguntas del público:

¿Le gustaría un día dirigir a la Selección de Honduras?

Me gustaría algún día dirigir a una selección. Pero decirlo en este momento cuando dirige una persona (Fabián Coito( con la que tengo una excelente relación no es lo ideal. No tengo una meta que diga: que se vaya este y llego yo. Estoy dirigiendo a Olimpia, el club más grande del país y capaz el futuro me espera en otro lugar, pero mi presente es aquí, tengo un año más de contrato.

¿Traería a Maradona a un partido con Olimpia?



Ahora que se salvó del descenso, estaría bueno poder armar un partido con Gimnasia de Diego acá en Honduras. Sería fantástico. Estaría bueno que haya alguien que lo arme y pueda venir. Donde me contraten hay que defender la camisa a muerte.

¿Ve posible que Olimpia clasifique a un Mundial de Clubes?

Tranquilamente. Todo el ambiente del fútbol hondureño se tiene que sacar ese karma, porque a veces eso hace que las cosas parezcan imposibles, es a nivel de gente, periodistas, jugadores y entrenadores. No es imposible ganar, lo hemos hecho con buenas armas y hemos avanzado, no es fácil, pero hay que tener fe que se puede. Siempre tenés que soñar, Chilavert decía que el que está acostumbrado a perder la palabra que dice antes de un partido difícil es: ojala podamos ganar este partido. El ganador dice: voy a ganar.

¿Que jugador admira del Motagua?

A mí me encanta (Roberto) Moreira. Me parece un delantero terrible, duro, difícil, en un momento era (Denil) Maldonado, pero se fue a México. Moreira se mueve bien, abre la defensa. Se conoce el juego del Motagua, pero es difícil controlarlo.

¿Estuvo en su lista Moreira?



No se puede. Hay un convenio de palabra, no es que no se pueden sacar jugadores entre Motagua y Olimpia. Además, yo tengo tres delantero, si traigo a Moreira tengo un dolor de cabeza terrible, yo ya estoy complicado.