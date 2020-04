Falta de pago, la piedra en el zapato que "preocupa" en la Liga para el reinicio del Clausura

De todos es conocido que clubes como Olimpia, Motagua, Real España, Marathón y la misma UPNFM tienen de alguna forma cubierto o apalabrado el pago a sus planillas del mes de abril, situación que no pueden contar otras instituciones.

El dilema en el fútbol hondureño no solo es vencer a la pandemia del coronavirus Covid-19, sino también velar por la sostenibilidades de los afiliados de la Liga Nacional.

Oncenos como Real de Minas, Honduras Progreso, Platense, Real Sociedad y Vida viven presentes muy distintos. La falta de pago, en algunos por varios meses, preocupa en demasía.

Son tres meses y una quincena lo que adeudan los 'mineros' a su plantilla, por lo que DIEZ abordó a su timonel Raúl Cáceres para consultarle al respecto. "No ha salido a relucir como una denuncia" pero sí es una situación que cala, acepta el DT, a quien le adeudan ¡nueve meses!

La Liga Nacional anuncia apoyo económico de 6.5 millones a los clubes para reanudar el Clausura.

Aún así, Cacéres dejó en claro que "estamos firmes en terminar el torneo, Dios mediante, de la mejor manera" en lo deportivo. Reconoce que se han hecho gestiones para recibir sus emolumentos sin éxito...

"Lo hemos tratado y claro que hemos hecho gestiones a través de la junta directiva, pero la renuencia al pago no nos llevará a tomar represalias.. Sabemos que pudiéramos tomar actitudes, pero iría en contra de nosotros. Hay promesa de pago, pero no se ha hecho efectiva", sentencia.

A escuadras como Real Sociedad y Platense a sus futbolistas les adeudan tres meses, mientras que Vida, club que parece haberse descapitalizado tras la marcha del empresario salvadoreño Omar Romero, el tiempo sin cobrar asciende a dos meses y medio.

"Lo único que tenemos sabido es que están esperando que ingrese un dinero para que, al menos, nos paguen un mes de lo adeudado. Actualmente nos están debiendo dos meses y está corriendo el tercero. Nuestra intención no es generar complicación al club, pero sí cobrar lo que hemos trabajado", apuntó el preparador físico Gastón Berriel desde Uruguay, donde cumple cuarentena tras haberse devuelto de Honduras.

Honduras Progreso, según el último datos brindado por su presidente Elías Nazar, estaría arribando a los dos meses sin poder reembolsar a los integrantes de su plantel.

Kevin Hernández, experimentado portero del Honduras, expresa que "estamos preocupados porque todos los compañeros necesitamos nuestro dinero, pero sé que el presidente hará todos los esfuerzos posibles para depositarnos".

El ex Real España, Platense y Victoria manifiesta que "todos los compañeros necesitan de su sueldo", pero más allá de ello reiteró la postura de la institución en relación a lo que debe ocurrir con el torneo Clausura 2020.

"Preocupados porque no estamos haciendo lo que más no gusta, pero primero esta la salud y el bienestar de la familia", dijo Kevin, quien añadió que "hasta ahora no nos han dicho nada" sobre volver a los entrenamientos, por lo que están "esperando a las autoridades de la Liga Nacional".

Real Sociedad y Platense son los otros equipos del torneo doméstico catracho que adeudan varios meses a sus planteles. Casualmente ambos se opusieron al reinicio del campeonato debido a la crisis que ha traído consigo el coronavirus.

GOLPE DE REALIDAD, BÚSQUEDA DE SOLUCIONES Y PANORAMA

Raúl Cáceres, entrenador de Real de Minas, tuvo palabras de agradecimiento para la Asociación de Futbolistas de Honduras (AFHO) por apoyarles en momentos que la economía marcha mal.

"Agradecer el gesto, llega en buen momento... Todos hemos sido beneficiados y ojalá existieran otras instituciones" haciendo esas obras, comentó Cáceres, quien dejó de manifiesto que "seguimos trabajando día a día, solo que lo hacemos de otra manera y estamos esperando que se pueda reanudar esto".

En su club son de esa idea: "La Liga tiene contemplado el primero de mayo, si eso pasa estamos listos". Agregó sobre la continuación del campeonato liguero que "si me preguntan a mi, sí, pero en este momento hay que velar más por la seguridad, la salud y la vida".

Kevin Hernández, del Honduras Progreso, expone que en su opinión lo mejor es que el torneo "se cancele porque ya no sería lo mismo y todos los equipos comenzaríamos una mini pretemporada y perdería el chiste".

El criterio de Gastón Berriel entiende que los problemas financieros no solo conciernen a Vida debido al Covid-19: "Somos conscientes de que la realidad del club es complicada desde antes que llegara la pandemia... Las complicaciones no solo se van a dar en Vida sino a nivel mundial", lanzó.

En un inicio de se había dejado saber que la Liga Nacional recibiría un subsidio de 5 millones de lempiras de FIFA pero en realidad serán 6.5 que servirán para inyectar económicamente a los oncenos más tocados por la crisis económica agudizada por el Covid-19.