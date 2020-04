Roberto Moreira anuncia que su contrato acaba en junio: "Estoy tranquilo, algo va a pasar"

Después de los elogios que le ha hecho el entrenador olimpista Pedro Troglio a Roberto Moreira a quien considera un delantero "terrible" y que le encanta, el delantero paraguayo de afirma sentirse muy cómodo en el Motagua, pero que su contrato vence el próximo mes de junio.

Y aunque el torneo, si se reanuda, finalizará después de junio, la FIFA pretende que los contratos de los futbolistas puedan extenderse de manera automática hasta la finalización de los presentes campeonatos debido a la crisis que ha causado el coronavirus en todo el mundo.

Moreira, quien se encuentra junto a su familia en Tegucigalpa, acepta que se vive "una incertidumbre para todos de no saber qué va a ocurrir con el torneo y también por el tema familiar, sobre cuándo va a pasar, pero hay que acatar las órdenes que han dado, permanecer en casa, de mi parte trato de hacer lo que pueda de entrenar y mantenerme en forma".

Sobre su situación contractual, el goleador azul afirma que "en mi caso mi contrato finaliza en junio y uno no sabe lo que puede pasar porque si en junio no arranca el torneo, estoy sin contrato y uno sin continuidad y todos los equipos en este momento están con todas las contrataciones presentes, hoy se me termina a mí, pero bueno, de so estoy tranquilo porque algo va a ocurrir, Motagua tiene asuntos para nosotros porque desde el día que llegué acá he trazado algunos objetivos que la verdad han sobrepasado eso saliendo bicampeón. Además estoy contento con mi familia y mis hijos en la escuela donde sus compañeros los han tratado bien y se han adaptado de una forma que no esperaba", afirmó en una entrevista en HRN.

El delantero confía que Motagua le realice una buena propuesta de renovación, pues ha cumplido con los objetivos y su familia está contenta en Honduras.

Moreira acepta que tiene un lugar muy especial para el cuadro azul profundo: "Todo lo que representa Motagua, la gente me ha tratado bien, se han ganado algo dentro mi corazón que tendré de recuerdo siempre y que el fútbol me hondureño me ha dado algo muy lindo", cerró el goleador de 32 años.

En el presente campeonato que se suspendió temporalmente por el COVID-19, Moreira es el segundo goleador del torneo con 6 goles superado únicamente por Jamal Charles y empatando junto a Bengtson.

Motagua por su parte se encuentra en el primer lugar del Clausura con 27 puntos después de 13 juegos, lo sigue Marathón con 24, Olimpia con 22 y Real España con 21