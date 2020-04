Federico Viñas, el repartidor de carnes que rozó el retiro y ahora pule América

Los problemas económicos de su familia habían obligado a Federico Viñas a 'colgar las botas' prematuramente y dedicarse a repartir carnes para conseguir ingresos. Dos años después, su realidad es nada más y nada menos que América de México.



Este joven que ahora tiene 21 años poco se podía imaginar que en 730 días la vida le cambiaría de golpe... Las precariedades desaparecieron y ahora su enfoque solo está en crecer como futbolista. No tiene pico por su gran talento, cabe resaltar.

FEDERICO VIÑAS Y SUS INICIOS

Álvaro Fuerte, el entrenador que en gran medida sirvió a Viñas para que retomara la confianza en sí mismo en el humilde Juventud de las Piedras, le contó en su momento a El Universal de México todo lo que tuvo que pasar para darse a conocer.



Físicamente mal y anímicamente golpeado, este zurdo que tiene la portería entre ceja y ceja, retomó su nivel en este modesto club y dejó atrás su mala experiencia en Liverpool, otro bando charrúa de un poco más de prestigio que poco o nada le ofreció.



Daniel Gutiérrez es el nombre de la persona que se lo llevó a Fuerte para que lo viera. Es, por así decirlo, su agente. El resto es historia. "Fui a casa de mi representante y me dijo que había un interés del América, no me lo creía", dijo el charrúa antes de la final que perdieron con Monterrey.

Con Juventud de las Piedras, Viñas encontró su mejor forma, lo cual le valió para llegar a América donde está terminando de descollar.



Ocho goles en 926 minutos repartidos en 15 partidos hizo con las Águilas este zurdo que integró la Sub-23 de Uruguay que se quedó a las puertas de las Olimpiadas que se disputarán el próximo año en Tokio, Japón.



¿Qué es para Fede Viñas venir estar en el América? "Venir al más grande de México fue un salto muy importante. Repartía carnes y la luchaba día a día, ganaba 'ma o meno' ahí, pero no me arrepiento. Fue una linda", destacó en su momento con una madurez impresionante.

Federico Viñas es seleccionado uruguayo a nivel Sub-23 y pese a su buen nivel no pudo evitar la eliminación de Tokio 2021.

Federico Viñas ya es seleccionado uruguayo con la Sub-23, pero se quedaron apeados de los Juegos Olímpicos de Tokio hace algunos días.

FEDERICO VIÑAS, REFERENTE DE MIGUEL HERRERA

Miguel 'Piojo' Herrera, prestigioso entrenador de América, le dio la confianza necesaria en su primer año como americanista y vaya que el nacido en la capital de Uruguay, Montevideo, la aprovechó.



Lejos quedaron los tiempos en que pensó seriamente en retirarse. En los que la falta de dinero le hicieron meditarse otro camino en la vida y el fútbol no era tan bonito como para darlo todo.









AMÉRICA LO AMARRÓ A TODA COSTA

Solo dos millones de dólares le costará Federico Viñas al América, club que se asegurará su permanencia y ya depositó la mitad del dinero que la opción de compra impuesta por Juventud las Piedras costaba.

El próximo 30 de junio, los 'Cremas' desembolsarán el dinero restante por este chico que llegó el torneo Apertura 2019 pasado y a día de hoy es uno de los más queridos en Coapa.



Formar parte de los procesos de selección uruguaya y haber destacado en el Sudamericano de Conmebol, pese a no clasificar a Tokio, provocaron el interés de escuadras europeos que se interesaron por situación contractual y no se descarta se lo lleven cuando pase la pandemia del coronavirus Covid-19.