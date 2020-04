Osman Chávez confiesa que desea convertirse en Presidente de Honduras en 2030

Osman Chávez, diputado del Congreso Nacional y ex jugador de la Selección de Honduras se confiesa en DIEZ y reveló que desea convertirse en Presidente de la República de Honduras en 2030.

El defensor fue claro. “No pierdo las esperanzas de que un día me digas Presidente de la República. Es un sueño que tengo, ser Presidente de Honduras en 2030 cuando tenga experiencia y así fue cuando decía en mi pueblo, Guadalupe, Colón, descalzo que quería jugar en Liga Nacional, somos arquitectos de nuestro futuro, soñar no cuesta nada y cada cosa que me he propuesto, me he disciplinado para lograrlo”, explicó el zaguero que militó en el extranjero en Polonia jugando con el Wisla Cracovia donde llegó a disputar la Champions League.

Osman dejó claro que ahora que se ha metido a la política, las críticas forman parte de su trabajo y como futbolista las soportó, porqué ahora no. El jugador dice que durante ha sido funcionario público no se ha vendido como se piensa de los diputados.

“Yo no voy a ser Borrego de nadie, que nadie me tire línea. Me llevo con todos los compañeros del Congreso porque camino con mis propios criterios. Lo del “Matador” es muy propio de él, sería bueno que exponga su actuar, su compromiso, porque aquí cada quien se defiende cómo tiene que hacer. Por eso dije eso cuando el compañero Muma Bernárdez se enojó y hasta cristiano es ahora que sacó una palabra de la biblia fuera de contexto”, comentó Osman Chávez en el live de DIEZ.

MENSAJES A MUMA

Osman manifestó que a él no le molesta que lo critiquen, pero con lo que dijo “Muma” Bernárdez si lo sorprendió porque no lo esperaba de quien consideraba su hermano y ahora se refiere a él como “el hombre aquel”.

“El hombre (Muma) no entiende que ya no soy futbolista sino una figura pública porque yo tengo que poner en manifiesto mi trabajo. Yo ando posteando los depósitos o ayudas que hago en medicina. A mí no me pueden decir mentiroso porque son cosas”, contó Chávez.

Osman Chávez entregó comida este lunes en la colonia Miraflores 2 del Sector López Arellano y sigue con su proyección social.

Luego siguió: “El bárbaro ni me ha hablado. No sé la verdad porque mi compañero de zaga, mi compañero de habitación. Con “Muma” siempre hablamos… cuando habló lo del proyecto de jugadores con 300 partidos que ingresen a un estadio gratis. Yo voy a Polonia e ingreso gratis. Me sorprende que el hombre ese me critique; siempre hablamos con él, hicimos algún intercambio de ideas”

“Mi compañero de habitación en Motagua cuando estábamos en el Hatillo, Muma, en la Selección con Rueda y Suárez, Muma. Que ya me deje de ver como futbolista sino de funcionario público; yo no hago política porque no pido identidad; muchos ni saben que soy Osman Chávez”, remató Osman Chávez.

“Invitalo (a un Live en DIEZ) a ese bárbaro también para barrérmele (risas). A “Muma” lo aprecio, no solo jugamos un partido, fueron varias eliminatorias, reímos juntos, lloramos juntos pero fueron momentos bonitos”, comentó entre risas Osman.