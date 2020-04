Christin Martinoli revela que acudió a psiquiatra tras altercado con Miguel Herrera

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, recordó el incidente en el 2015 cuando lo agredió Miguel Herrera, entonces técnico de la selección de México, en un aeropuerto en Estados Unidos.

El incidente ocurrió Filadelfia, luego de la selección azteca había quedado eliminada de Copa Oro. Esto le provocó ansiedad al periodista y confiesa que tuvo que acudir a un psiquiatra para recibir ayuda.

"Lo que pasó en Filadelfia me generó un poco de ansiedad y busqué atención médica, para relajarme fui con el psiquiatra, le conté cómo estaba, y me dijo que sólo me faltaban hue... para ser un psicópata, así que me recomendó tomarme unas pastillas o irme a vivir a Finlandia, entonces me tomé las pastillas”, expresó Martinoli en Instagram Live con Diario Récord.

Y agregó: "Recomendaría que eso hicieran varios (ir al psiquiatra). Lo que pasó es que físicamente no me estaba sintiendo bien y busqué ayuda antes de perjudicar a mi familia o mis compañeros”, añadió.

Aunque las cámaras del lugar no captaron el momento preciso, pero los que sacaron sus teléfonos grabaron lo que pasó después. En las imágenes se observa a Martinoli con las manos arriba denunciando la agresión.

Los problemas extradeportivos terminaron pasando factura al "Piojo", quien luego de lo ocurrido fue destituido del banquillo del Tri.