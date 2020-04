Departamento del Tesoro de EUA saca a Yankel Rosenthal de su “lista negra” de la OFAC

Yankel Rosenthal, ex presidente del Marathón recibió una buena noticia y es que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sacó de la 'lista negra' que maneja la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Esta lista incluye a grupos o individuos a los que se considera relacionados con el terrorismo o el narcotráfico, a los que colectivamente se conoce como 'Nacionales Especialmente Designados' (SDN, en inglés).

Junto con Rosenthal se sacaron de la lista una serie de empresas ligadas a él, entre estas: Shelimar Investments Ltd. Desland Overseas Ltd. Preyden Investments Ltd. Shelimar Real Estate Holdings II Ltd, y Shelimar Real Estate Holdongs III Ltd.

La salida de Rosenthal de la lista de la OFAC se produce más de dos meses después que el empresario volviese a Honduras luego de su liberación tras haber cumplido una condena de 2 años y 5 meses, la que le fue impuesta al declararse culpable de intentar efectuar, en 2013, transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico.

El empresario fue capturado unos dos años después, el 6 de octubre de 2015, en el Aeropuerto Internacional de Miami. En agosto de 2017 se declaró culpable de al menos uno de los cargos que se le formularon y tras recibir su sentencia fue remitido a la Institución Correccional Federal de Miami, Florida, un centro de reclusión de baja seguridad, según consta en el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos.

La Fiscalía que representa al gobierno de los Estados Unidos explicó en su momento que Rosenthal, entre otras personas, "(buscó) ayudar a los narcotraficantes hondureños a lavar las ganancias de sus crímenes... Rosenthal intentó ocultar dinero contaminado de las drogas mediante la compra de bienes raíces en los Estados Unidos, contribuciones políticas en Honduras e incluso la inversión en un equipo de fútbol profesional'. La fiscalía calculó que en la operación de blanqueado se intentó lavar más de un millón de dólares en dinero procedente del narcotráfico", dijo la OFAC.