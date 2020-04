Motagua se une a otros cuatro clubes para que la Liga tome una decisión con el Clausura

Eddy Atala, presidente de Motagua, dijo en una entrevista radial que las Àguilas se unieron a otros cuatro equipos para que la Liga Nacional tome una decisión definitva con el Torneo Clausura 2020. El jerarca azul dijo que esto no implica que les den el campeonato, pero se debe tomar una determinación lo más antes posible.

“Ya hay cinco equipos que estamos pidiendo que la Liga tome decisiones, Vida es el equipo que más está solicitando esta situación, nosotros por solidaridad estamos apoyando este tema y porque creemos que ya se debe tomar una decisión de la liga, está también Real Sociedad, Platense y Honduras Progreso”, inició contando en Radio Cadena Voces.

Y agregó: “Ya se envió la carta, podemos estar los diez presidentes de los equipo y sea esa reunión vía internet, para tomar determinaciones, eso no implica que Motagua esté interesado en que le den el campeonato, porque eso es una decisión que tiene que salir de la mayoría de los equipos”.

Eddy Atala considera que la propuesta de volver a jugar en mayo no se dará ya que en este mes o en junio es donde se daría el pico de casos de coronavirus en Honduras.

“Lo más importante acá de decidir quién gana o quién va a CONCACAF, es tomar una decisión ya, porque aquella que se tomó de que el uno de mayo volvían lo equipos a una pretemporada y el 16 a continuar el campeonato es obsoleta”.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO

Atala también se refirió a la posibilidad de construir junto a Olimpia un propio estadio ya que dejaron de jugar en el Nacional a raíz de problemas con la Conapid.

“Hay una iniciativa bastante adelantada de ambas partes (Motagua y Olimpia) de un proyecto para poder hacer nuestras propias instalaciones, debemos buscar un buen lugar donde haya seguridad, un estacionamiento adecuado, una vía rápida de transporte para que la gente pueda llegar”.

Y terminó contando: “Sería fuera de Tegucigalpa porque Tegucigalpa no tiene agua en primer lugar, no va tener estadio, no va a tener aeropuerto, sería un estadio no muy grande con capacidad de entre 15 mil o 20 mil personas, depende si lo hacemos solos”.