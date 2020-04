Los motivos por los que Ricardo La Volpe anunció su retiro como entrenador de fútbol  

Ricardo La Volpe dejó de ser entrenador, así lo anució el mismo en una entrevista que sostuvo con David Faitelson en ESPN. La noticia tomó por sorpresa a todo el fútbol mexicano.

El Bigotón, que fue un DT muy polémico en su trayectoria, aseguró que "quiere ver el futbol desde otro lado" y ya no más como el que dirija a un equipo.





Uno de los motivos por los que La Volpe deja de ser técnico, fue su última experiencia en el banquillo del Toluca. Los dejó en la posición 17 de la tabla de posiciones y no la pasó nada bien.



Al salir de los "Diablos Rojos" comentó que se le había quitado "la presión de dirigir" y también aseguró que estaba un poco desgastado como entrenador.

Cabe destacar que Ricardo nunca se llevó bien con los periodistas y algunos jugadores durante su carrera, el caso que más se le recuerda es su bronca con Cuauhtémoc Blanco.

LAS FRASE DE SU RETIRO

"Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo”, dijo en la entrevista con ESPN La Volpe.

El argentino dirigió al Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante (fue campeón), Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Rayados y Jaguares en México.



La Volpe en su país natal tuvo experiencias en Vélez Sarsfield y Boca Juniors y en Egipto lo hizo con el Pyramids.



Además, fue entrenador de la selección de México, con quien clasificó al Mundial de Alemania 2006. También con Costa Rica donde tuvo un breve paso en 2011.