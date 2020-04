Atleta Jennifer Funes rompe el silencio y cuenta su impactante y traumática historia de abuso  

Jennifer Funes, una reconocida atleta hondureña dedicada al Fitness, y que ha representado al país de manera nacional e internacional, sorprendió en sus redes sociales al publicar una impactante historia de abuso que sufrió en una Semana Santa cuando ella trabajaba como animadora junto a un amigo.

Te puede interesar: De princesa a diosa: La metamorfosis de la atleta hondureña Jennifer Funes tras su primera cirugía plástica



Funes no se guardó nada y reveló todo los detalles de lo que sucedió en uno de los momentos más duros de su vida, en esa experiencia recuerda que fue otra mujer la que la rescató de que el abuso fuera mayor.

EL RELATO DE JENNIFER FUNES

"Hola. Antes de que lean una historia mía muy diferente, déjenme decirles que lo pensé demasiado, ya que siempre hay gente mala que se burla, critica y no sabe que es pasar por algo feo, pero saben qué le pasa a muchas.



Me pasó a mí y te puede pasar a tí a o a alguien cercano. Hoy te digo, nunca te quedes callada ante ofensas, golpes, maltratos, abusos o lo que sea. Conozco personas que jamás lo han sacado de su vida y lo guardan "para siempre" o no saben como superarlo por el mismo temor, al final déjame decirte que eso solo te hace daño a ti misma, no lo calles.

LEER MÁS: Jennifer Funes, la bella chica fitness a la que le "hacían bullying porque era gordita"



Facebook me recordó esta foto, es de una semana santa en la que estaba trabajando normal como animadora junto a un buen amigo, me veo quizás cansada, tranquila o como una chica normal, pero detrás de la imagen tengo una gran historia que nunca me atreví a contar, pocos y muy cercanos la conocen.



Esta fue la fotografía que publicó Jennifer Funes en sus redes sociales que le hizo recordar aquel mal momento de su vida.



Es una historia que ya superé y aprendí y siendo sincera me veo y pienso, wow, lo que me pasó. Estaba laborando antes de lo sucedido, andaba paseando con mi amigo animador, justo nos quedamos frente a la playa en la noche hablando, recuerdo varias cosas y pasándola bien, en eso teníamos que animar en una disco.



Llegamos y se me acerco alguien encargado de lo que hacíamos para decirme que fuéramos a otra playa e igual tendría el permiso de mi trabajo sin problema, así que para no hacer tan largo todo, esa persona en la que confié me pasó trayendo muy temprano para ir a otra playa cercana. Cuando llego a un yate veo que hay mas chicos de "buena familia" y solo dos chicas, todos jóvenes.



Llegando al lugar, el tiempo parecía que empezaba a correr demasiado rápido, al punto que entré al baño y al salir me sentí diferente, uno de los tipos entró y cerró la puerta. Los demás estaban afuera (incluso la persona que paso por mi).

MÁS: Jennifer Fúnes, la hermosa Chica Fitness que domina los Premios Diez en Honduras



En eso sintiendo que las horas eran segundos, quería algo más conmigo y yo luchando porque no entendía, quería salir y no pude. Recuerdo que abrieron la puerta como dos veces, los guardaespaldas me vieron y como que si nada salieron, él tipo les decía que cerraran, yo gritaba "ayuda" y "nadie me escuchaba", me decía asquerosidades y riéndose, yo desnuda y saben, me golpeó.



Sí, me pegó al punto que tenía una parte de mi cara morada, mí celular lo había escondido, mí ropa por cualquier lado, me tocaba por todos lados. Hasta que gracias a Dios una de las chicas (extranjera) abrió la puerta y pude salir a tiempo.



Ella fue la única de ese lugar que no entendía que pasaba, hasta me ofreció quedarme con ella para no regresarme con los demás, pero debía volver.

Te puede interesar: Jennifer Funes, la bella chica fitness a la que le 'coqueteó' Romell Quioto



Los demás se acercaron, ellos jamás pensaron que su amigo fuera así. Al regresar yo solo me fui al hotel en el que estaba, llegué a vomitar toda una noche de los nervios, mí amigo fue el primero en saber, casi se muere de la cólera, él me ayudo en todo.



Al siguiente día le conté a la persona encargada de lo que hacíamos y dijo que no podía hacer nada por el tipo de gente. En fin, nunca lo había hablado, ni lo denuncié, por temor, porque preferí callar, maquillarme y decir que me lastimé en un juego, lo guardé hasta de mis papás por un buen tiempo.



Pero saben qué, esto me sirvió de lección, por muy gente conocida de tu trabajo, de tu familia, lo que sea, no se debe confiar en cualquiera. No todos tienen buenas intenciones y muchas mujeres por temor y amenazas, no hablan.



Yo te cuento mí historia".





Luego de contar todo lo que le sucedió ese día en el yate, Jennifer Funes aconsejó a todas las mujeres que sufren acoso, maltrato o cualquier tipo de discriminación que lo denuncien y que no se queden calladas.

MÁS: Conoce a Jennifer Funes, la bella modelo y presentadora hondureña